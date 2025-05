La pérdida de la dentadura impide correcta pronunciación

Sonreír y mostrar una dentadura sana mejora la calidad de vida de las personas, debido a que una óptima salud odontológica eleva el bienestar psicológico, mejora la apariencia de las personas y ayuda a prevenir enfermedades.

Al respecto, la coordinadora del Servicio de Odontología del Grupo Médico Santa Paula (GMSP), doctora Elsa Picón, aseguró que es fundamental mantener un cuidado bucal y dental adecuado para reforzar la autoestima de las personas, al disminuir inseguridades sobre su apariencia personal y aceptación social.

Picón comentó que “sonreír no es solo un gesto amable, sino que permite mejorar las relaciones sociales, relajar los músculos, y, al liberar endorfinas, ayuda a conservar una actitud positiva y aumentar la confianza, reducir el estrés y la ansiedad, entre otros aspectos”.

Sin embargo, destacó que, para potenciar los beneficios que aporta la acción de sonreír, es necesario poseer una dentadura sana, porque con esta “las personas tienen más seguridad en su sonrisa, lo que ayudará a que no les intimide mostrar sus dientes”. No obstante, “puede suceder que las personas cuenten con una dentadura sana, pero que no se encuentren conformes con su forma, color o tamaño, lo cual lleva a que eviten sonreír, se cubran la boca o que intenten realizar una sonrisa sin exponer los dientes, y esto produce ansiedad, depresión, y afecta la forma en que socializan”.

Posibles padecimientos

Mencionó que “al cuidar los dientes se previenen padecimientos en la cavidad bucal como las caries; halitosis, que causa mal aliento; gingivitis, que es la inflamación, enrojecimiento y sangrado de las encías; periodontitis, que produce la destrucción gradual de los tejidos de soporte del diente y lleva a la pérdida de este órgano; entre otros problemas que perjudican la salud y la autoestima de las personas”.

Indicó que, “si ocurre la pérdida dentaria en el sector anterior, esta impide la correcta pronunciación de las palabras y produce incomodidad al sonreír, todo lo cual ocasiona, a su vez, problemas de autovaloración en los pacientes”. Asimismo, resaltó que no contar con todas las piezas dentarias genera problemas de masticación, lo cual afecta el proceso de absorción de los nutrientes de forma correcta.

Igualmente, enfatizó que una higiene bucal inadecuada contribuye con el desarrollo de padecimientos cardiovasculares, digestivos, pulmonares y enfermedades como el cáncer y el Alzheimer, ya que un mal cuidado dental “provoca el crecimiento descontrolado de las bacterias de la boca, ocasionando que se desplacen libremente por el torrente sanguíneo hacia otros órganos del cuerpo”.

Odontología de calidad

Para contribuir a que más personas cuiden de su salud bucal el GSMP dispone del Servicio de Odontología, que cuenta con las especialidades de Odontología General y Estética, Endodoncia, Odontopediatría, Ortodoncia, Periodoncia, Prótesis y Cirugía Buco Maxilofacial, para ofrecer a los pacientes la mejor y más adecuada atención a sus padecimientos.

Hábitos sanos

En ese mismo sentido, aconsejó que para mantener una dentadura saludable y prevenir enfermedades es necesario cepillar los dientes 3 veces al día con una crema dental con flúor; esperar aproximadamente 20 min después de la ingesta de comida para realizar el cepillado; utilizar un cepillo con cabezal pequeño para acceder a las zonas más difíciles y cambiarlo cada 3 meses o cuando las cerdas estén abiertas; usar hilo dental y enjuague bucal.

Recomendó mantener una dieta balanceada y libre de azúcares, y evitar introducir cuerpos extraños a la boca, morderse las uñas, fumar y alcohol en exceso, “puesto que esto afecta negativamente la flora bacteriana”. Aseveró que “es importante visitar cada 6 meses al odontólogo, ya que esta valoración permitirá detectar cualquier patología de forma temprana y en esta etapa el tratamiento es más sencillo y conservador”.

El GMSP trabaja para brindar acceso a las personas para solucionar sus problemas de salud, con precios asequibles, en modernas y cómodas instalaciones, en quirófanos equipados con tecnología de punta y con cuidado clínico, médico y asistencial, de alta calidad, por eso ya es la clínica que las personas tienen en mente.

Para ser atendido en el GMSP y obtener mayor información se puede comunicar a través de WhatsApp por el número al (0414) (0412) (0424) CLINICA (2546422), así como a través de la web www.grupomedicosp.com/ o seguirlos como @grupomedicosp en las redes sociales Instagram, Facebook, X (antes Twitter) y Threads.

Fuente: Comstat Rowland Comunicaciones Estratégicas Integrales

of-am