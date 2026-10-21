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POR ROMMEL SANTOS DIAZ

Los conflictos violentos se están volviendo más frecuentes e intensos en paralelo con el creciente cambio ambiental global, los fenómenos meteorológicos extremos y los riesgos correspondientes para la salud humana y los sistemas sociales.

Ambos fenómenos y sus efectos están determinados por la vulnerabilidad relativa de las regiones, las comunidades y los individuos. Investigaciones recientes demostraron la alta coincidencia espacial de múltiples riesgos ambientales – factores de estrés climático, extracción de recursos y contaminación tóxica- con conflictos humanos y migraciones.

Enmarcar y evaluar los complejos problemas de medio ambiente, conflicto y paz desde una perspectiva de múltiples crisis subraya la necesidad de de imperiosas respuestas más eficaces para la consolidación de la paz ambiental.

Una propuesta prometedora es la adaptación regenerativa: métodos de producción que promueven el funcionamiento del ecosistema al tiempo que aprovechan los recursos naturales, como la agroforestería, la agroecológica, la acuicultura y la remediación de contaminantes.

La promesa de la producción regenerativa radica en mediante en que, mediante un uso controlado , se promueve la calidad del ecosistema en lugar de degradarla, regenerando así el valor de la tierra en lugar de extraerlo.

Estos sistemas pueden ser la restauración de suelos agotados, la eliminación de sustancias tóxicas, como el mercurio mediante fitorremediación o la implementación de diseños de permacultura que imitan los sistemas naturales a la vez que aumentan la producción de recursos.

Finalmente, la investigación y la colaboración técnica necesarias para estas prácticas han abierto oportunidades para la comunicación, la creación de confianza y la construcción de una identidad compartida, fomentando lo que se ha descrito como la construcción de la paz ambiental.

rommelsantosdiaz@gmail.com

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