La oposición frota sus manos

El AUTOR es periodista. Reside en Santo Domingo.

También en política se usan los artefacto que conocemos como bumerang, los que simbólicamente se lanzan pero que suelen devolverse al lugar de origen, es decir, si usted político hace o ejecuta cosas negativas o positivas, sepa que le van a criticar acremente o le reconocerán el gesto.

El escenario que está viviendo el país en este instante es ese, en el cual miembros del partido que está en la ostentación del poder están cometiendo errores garrafales y el que está en la oposición se frota las manos porque lo está capitalizando.

Por ejemplo, yo no soy tan imberbe para creer que a Felucho Jiménez se le zafó el tiro cuando hace unos días le entró como a la conga al senador sanjuanero, Félix Bautista, cuyo propósito es de provocar que este último recoja lo que tiene dentro del partido oficialista y tome la de Villadiego.

Pero no bien ha terminado el encontronazo entre esos ex amigos, cuando asistimos a otro match, esta vez entre Juan Temístocles Montás y Franklin Almeyda, quienes como cual fritureras de mercados se matan en un pleito público y en un ring donde no se alcanza a ver a un árbitro válido, donde hay llaves doble nelson, saltos mortales y patadas voladoras.

Y a todo esto usted le añade la respuesta tibia y frívola que ofreció el candidato oficial a una denuncia periodística de su gestión mientras ostentó el cargo de ministro de Obras Públicas, consistente en la compra de asfaltos por valor de 11 mil quinientos millones de pesos.

Puedo pensar yo que las cosas se quedarán tal y como la despachó el candidato del gobierno, pues no, porque bien sabemos que se levantarán voces de notables y juristas que se harán sentir con denuncias por ante los tribunales de justicia para que por lo menos ese tema sea aireado de manera pública.

En ese sentido somos de los que entienden que de seguir las cosas tal y como van en el litoral peledeista, eso de segunda vuelta será parte de una historia que luego contaremos.

n.herasme@gmail.com

JPM

¡Comparte esta noticia!

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.