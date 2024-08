La oposición a la defensiva

EL AUTOR es abogado y político. Reside en Nueva York.

En todos los aspectos de la vida, ya sea personal, social, corporativo o político, inevitablemente cosechamos lo que sembramos; y esta verdad axiomática se cumple al observar los resultados que experimentamos como resultado directo de las semillas que plantamos.

El éxito o el fracaso está directamente relacionado a nuestras acciones o al enfoque de como abordamos la situacion que nos envuelve. “Locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes” . Albert Einstein.

Y la acción política, como cualquier otro esfuerzo humano, exige de un enfoque estratégico para la consecución del odjetivo deseado. De ahí que la oposición política al actual gobierno de Luis Abinader no haya logrado prosperar electoralmente debido a la falta de una visión coherente y una estrategia efectiva que pueda aprovechar la apatia y el disgusto popular.

Se llamaban y todavía se llaman “oposición” no porque actuaran como tal en términos de disputarle el poder al PRM con fiereza, sino porque estaban fuera del poder y no porque hicieron lo debido para merecerlo. En esencia, el calificativo de opositores no los definía ni los identificaba como pertenecientes a esa categoría política ante los ojos del pueblo. Más bien, el pueblo no los reconoció como verdaderos contendientes al PRM, ni tampoco le valido como defensores de su causa. Y por eso, no lograron suficientemente el reconocimiento que buscaban del público.

El pueblo no consigue identificarse con la oposición porque no ve claro de qué lado están realmente, y el gobierno en esto le ha ganado la batalla. El gobierno, por su parte, mantiene una línea estrategica clara y agresiva para mantener la oposición a la defensiva y en un estado de confusión, hablando en lenguas como en la Torre de Babel, donde se pierde la unidad y claridad del mesaje que tratan de emitir. Con facilidad asombrosa, el gobierno controla y manipula sin esfuerzo el discurso público, cambiando hábilmente el enfoque o los temas de agenda sin generar alarma.

Sin una línea de defensa fuerte y activa, los opositores lucen pocos claros y convicentes. Nadie sabe qué defienden o qué ataca la oposición, nadie la entiende porque su discurso luce confuso y difuso. La ausencia de un mensaje claro y de una postura unida dificulta que los ciudadanos se unan a la causa de la oposición.

Ante un gobierno y un PRM, que no escatiman medios ni recursos para lograr lo que quieren, también se necesitaba y se necesita una oposición aguerrida que defienda y luche ferozmente por sus objetivos como verdaderos gladiadores.

Viendo la cosa desde la óptica de esta racionalidad, era esperable que dado los malos resultados obtenidos en los comicios pasados, se procediera a enmendar los errores y hacer las correcciones pertinentes para subsanar los efectos de los aspectos en los que se había fallado. Y de esta manera abrir un nuevo capítulo de posibilidades más promisorias.

Para mi sorpresa, no ha sido así, puesto que se sigue dejando que el Gobierno establezca y marque la agenda pública tras la cual corre la oposición, obliterando sus propias prioridades. Y es en esta zona de confort gubernamental donde Abinader se quiere mantener para dejar a la oposición anulada, y siempre a la defensiva, como lo tuvo y lo esta ahora.

Arrinconada

Es por ello que la oposición luce como el boxeador al que llevan contra las cuerdas, arrinconado, temiendo al golpe decisivo, y solo aguarda el toque salvador de la campana.

Y no es que abogamos por los golpes en sí, alocadamente, porque tampoco hay ningún mérito en eso, sino en una oposición crítica y propositiva; esto es una manera de llevar al gobierno al terreno de la oposición, ponerlo a defensiva y marcar o influir en la agenda publica.

Es así como se mantiene al oficialismo bajo vigilancia y control, haciéndole sentir que hay resistencia activa o protesta contra alguna parte o la totalidad de sus orientaciones, directrices o medidas equivocadas, por parte de partidos o individuos frente a la actuación de gobierno.

La oposición debe ser habitual en su rol de ente defensor, no puede ser ocasional o eventual, como la que hace cuando se montan carpas, similar a los circos, que luego se desmontan al pasar la presentación.

Verdadera oposición

El objetivo de la posición debe ser comunicar una narrativa política que concite el interés del ciudadano común que, sin elementos teóricos, intenta hacer su propio análisis político desde lo cotidiano, apoyándose en la orientación que la oposición pueda darle desde su postura política al gobierno.

Al proporcionar orientación a la ciudadanía desde la oposición, se empodera para que se conviertan en participantes activos en una oposición genuina y los vean como defensores creíbles que representan sus necesidades y esperanzas.

Esa es la mejor manera de construir una verdadera oposición y que vean a la misma como interlocutores válidos de sus demandas y aspiraciones, sacando al PRM y su presidente de la zona de confort en la que han navegado desde que asumieron el poder.

