La nueva Suprema Corte: carrera judicial

POR CARLOS SALCEDO

La reciente decisión del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) de escoger a Justiniano Montero Montero como presidente de la Suprema Corte de Justicia (Suprema Corte) y designar seis nuevos magistrados abre una etapa de particular trascendencia para la institucionalidad democrática y el sistema de justicia dominicano. Esta renovación cobra un profundo significado simbólico e institucional al coincidir con la conmemoración del Día de la Constitución – proclamada el 6 de noviembre de 1844–, recordándonos que la vigencia real de nuestro Pacto Fundamental descansa, de manera primordial, en jueces íntegros, independientes y comprometidos con la supremacía de los derechos fundamentales.

Considero justo reconocer la responsabilidad institucional del CNM, tanto por la selección de los nuevos integrantes como por la ratificación de magistrados que continuarán aportando su experiencia y conocimientos al máximo tribunal. El proceso de evaluación y las entrevistas públicas constituyen mecanismos importantes de transparencia y rendición de cuentas en una materia tan sensible para el Estado Constitucional.

La designación de Justiniano Montero Montero tiene, además, una significación especial: la presidencia de la Suprema Corte ha recaído en un magistrado formado en la carrera judicial, con una trayectoria de servicio, experiencia jurisdiccional y preparación académica que le permitirán asumir los desafíos de esa alta responsabilidad.

Compromiso histórico con la institucionalización y el mérito

He sido, durante buena parte de mi ejercicio profesional y de mi participación en la sociedad civil, un abanderado de la institucionalización y el fortalecimiento de la carrera judicial. Desde mi experiencia al frente de FINJUS he defendido que la calidad de la justicia depende, en buena medida, de contar con jueces seleccionados por sus méritos, formados en el conocimiento del derecho, dotados de independencia y comprometidos con los valores constitucionales.

La carrera judicial no es simplemente una sucesión de cargos ni una cuestión de antigüedad. Es un proceso de formación, experiencia, evaluación y crecimiento profesional. Un juez adquiere, con los años, una comprensión profunda de los conflictos humanos, de las garantías procesales y de las consecuencias que sus decisiones tienen sobre la libertad, el patrimonio y la dignidad de las personas.

Una composición fundamentada en la trayectoria judicial

Por eso resulta significativo que cinco de los seis nuevos magistrados provengan de la carrera judicial. Esta composición representa una oportunidad para seguir consolidando una judicatura profesional, cuya legitimidad descanse en el mérito, la capacidad, la independencia y el sentido de justicia.

Diversidad de experiencias bajo una misma cultura constitucional

La incorporación de una profesional procedente del ejercicio privado de la abogacía, la docencia y el arbitraje también puede aportar una perspectiva enriquecedora. La diversidad de experiencias jurídicas no debe ser vista como una contradicción con la carrera judicial. Lo importante es que todos los integrantes de la Suprema Corte compartan una misma cultura constitucional, independencia de criterio y compromiso con la justicia.

Hacia una justicia predecible y garante de derechos

La consolidación de un sistema de justicia confiable exige que las decisiones jurisdiccionales reflejen un equilibrio constante entre la seguridad jurídica y la tutela de los derechos fundamentales. La labor que ahora enfrenta la Suprema Corte de Justicia demanda una vigilancia rigurosa de las garantías procesales, asegurando que cada fallo constituya una obra de razonabilidad y estricto apego al bloque de constitucionalidad.

Retos estructurales y perspectivas de cara al futuro

El porvenir del sistema judicial dominicano descansa en la capacidad de respuesta frente a la mora, en la transparencia de los procesos administrativos y en el fortalecimiento de la independencia interna y externa de los jueces. Con esta nueva integración, el reto principal consistirá en traducir el mérito y la trayectoria en una jurisprudencia previsible, firme y profundamente comprometida con la dignidad de la persona humana.

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