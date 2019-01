La nueva polarización electoral en la RD para el 2020

En términos comunicacionales la sociedad dominicana ha avanzado con saltos cuánticos, generando ríos desbordados de información la mayoría de ella irrelevante, donde la claridad es poder. Ahora ese poder está fluyendo de quienes tienen más dinero y fuerza bruta, a quienes tienen más conocimiento. Y hoy nos enfrentamos con un votante más informado y más exigente.

El manejo de las redes en la República Dominicana por parte de los llamados milenials y la generación Z, ha creado un gran conglomerado de electores con influencia sobre muchos, que son más crítico e irreverentes, para los cuales no existen mesías ni gurú, porque para eso está Google.

La elecciones pasadas en la República Dominicana demostraron que la gente está dispuesta a votar independiente en los niveles congresual y municipal, quedando en muchos de ellos los ciudadanos y líderes comunitarios por encima de los partidos tradicionales. Prueba de esto es que los partidos emergentes obtuvieron más de un millón de votos en esos niveles (ByC) logrando ganar senaduría, Diputaciones y Alcaldías.

El padrón electoral Dominicano del año 2020 está conformado por alrededor del 60% de electores con menos de 40 años lo que significa que tendremos un proceso electoral con ciudadano desconectados de la vieja política y su narrativa faraónica y de la forma tradicional de actuación de los políticos de siempre, que una vez alcanzan con los votos de la gente algún escaño, terminan olvidándose de sus electores y rindiéndose a sus propios intereses y a los de cúpulas partidarias no siempre sanas. Tanto así que la lógica de una elección ya no es “honestidad vs. Corrupción” sino “corruptos vs. Menos corruptos”

Esta ausencia de pertenencia, disgusto, falta de representación y rechazo a los partidos políticos de siempre ha llevado al ciudadano a un sentimiento de “desafección por los políticos de siempre”, afianzando la preferencia del votante por un candidato menos político, más ciudadano y más cercano.

No es descontento por la clase política tradicional, es algo más profundo, y este sentimiento invade, sobre todo a los electores informados, que son los que adoptan una actitud anti-sistema.

En estas elecciones el Ciudadano será el protagonista, la pieza importante y no el político como venía sucediendo. Ya el ciudadano no pondrá mucho empeño en entender al político, es el político quien tendrá que poner mucho empeño en entender al ciudadano. Sumado esto al proceso de rechazo y desconfianza ciudadana hacia los partidos mayoritarios tradicionales, da como resultado el surgimiento de un nuevo polo político, con una gran representación ciudadana-sectorial de toda la sociedad Dominicana, conformada en una plataforma de integración y participación social denominada JUNTOS PODEMOS. (en otro documento estaremos explicando en detalle en que consiste esta plataforma de concertación democrática-social incluyente).

Esto plantea solo dos caminos en el escenario político del 2020, dos opciones de voto para el elector Dominicano en las próximas elecciones Congreciónales y Municipales: 1- o vota por los políticos de siempre representados en los partidos mayoritarios del sistema, 2-o vota por ciudadanos independientes sin cúpulas que los subyuguen, representados en la coalición JUNTOS PODEMOS.

Esta elección solo hay dos opciones: Los políticos de Siempre Vs. Ciudadanos independientes. ¿TU CON QUIEN ESTAS?

