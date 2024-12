La nostalgia de la Navidad fuera de mi país

El autor es mercadólogo. Reside en Nueva York

La Navidad se celebra en todo el mundo en diferentes momentos debido a las diferencias horarias.

El archipiélago de Kiribati, en Oceanía, es el primer país en recibir la Navidad.

Hoy día son muchas las razones por las cuales miles de personas estaremos celebrando las navidades lejos de nuestros seres queridos: trabajo, política, situación económica, familiares, inmigración, papeles, expatriación.

Cualquiera que sea la circunstancia, las fiestas navideñas crean un sentimiento de nostalgia que se puede sentir más agudo durante esta época.

Recuerdo las primeras navidades que pasé lejos de mi familia. Estaba joven y estaba en NY con mi familia y aunque esta siempre me hizo sentir como si estuviera en mi país, desde un principio de llegada extrañaba ese calorcito que se siente cuando estás con tus seres queridos.

Los amigos que fui contactando me mostraban cariño, pero me llegaban los recuerdos de los momentos de mi familia y me llenaba de tristeza. Si me recuerdo de las primeras navidades en un ambiente diferente. Ufff, estaba muy triste. Extrañaba el calor de la familia, las reuniones, el jolgorio y el vacilón.

Acá todo es tan tranquilo, comentaba con nostalgia. Celebrar la Navidad lejos del país puede ser una experiencia que provoque sentimientos de soledad y pérdida. Sin embargo, hay formas de conectar con los seres queridos y disfrutar de las fiestas: este tiempo dedícaselo a tu familia y celebra con la presencia de Dios.

jpm-am

Compártelo en tus redes:

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.