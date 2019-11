La narcolepsia: trastorno neurológico del sueño muy común

El síntoma principal de la narcolepsia no es el “ataque de sueño”, donde te desmayas del sueño, sino sólo el impulso irresistible de dormir.

POR ANTHONY HENRIQUEZ FELIZ La ciencia moderna todavía no puede explicar exactamente por qué dormimos, ni ha propuesto una manera de superar esta necesidad corporal. Hay ciertos procesos reconstituyentes que sólo ocurren durante el sueño después de todo, pero ¿por qué las personas necesitan estar dormidas para lograrlo? Dicho esto, todos sabemos los efectos adversos que la carencia de sueño tiene en el cuerpo. Fatiga, irritabilidad, incapacidad para concentrarse, falta de energía para hacer las cosas, alucinaciones (visuales y auditivas) y un deseo crónico por dormir durante el día. Y, según mayoclinic.org, muchas veces estos mismos síntomas pueden ser evidencia de que alguien tiene un trastorno del sueño. El más popular entre estos, por mucho, es la narcolepsia, a la que se ha hecho referencia constantemente en la cultura pop, tanto que la mayoría del conocimiento que la gente tiene al respecto consiste en las simplificaciones y los estereotipos que se utilizan para pintar la narcolepsia como una sola cosa, lo que dificulta la diagnosis pues el que tenga narcolepsia puede no saberlo porque él, o lo que sus padres han visto en televisión, no se asemeja a lo que le ocurre al niño. Por eso en este artículo vamos a darles 5 síntomas sobre esta condición, basados en diversas fuentes, para crear conciencia y espantar los mitos que se han formado en torno a esta condición.

1. El síntoma principal de la narcolepsia no es el “ataque de sueño” que generalmente se muestra en la cultura pop, donde te desmayas del sueño, sino sólo el impulso irresistible de dormir. Aún así, la narcolepsia está en un espectro, por lo que aunque existen narcolépticos que no pueden por nada del mundo mantener los ojos abiertos y parece que simplemente se duermen, ellos son la excepción y no la norma, siendo estos casos extremadamente raros, y están más relacionados a los narcolépticos que tienen cataplexia. La cataplexia, según un informe en orpha.net, se da generalmente cuando experimentas una emoción intensa, como la risa, tanto que tus rodillas se doblan y pierdes tu equilibrio. Puedes tener narcolepsia y no tener síntomas graves de cataplexia. Eso no significa que un narcoléptico no experimente nada de esto a veces, es sólo que no ocurrirá con tanta frecuencia, y generalmente le ocurre al despertar.