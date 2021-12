La lucha contra la corrupción y el rasero político (2 de 2)

El autor es político y profesor de historia. Reside en Santo Domingo

Si queremos tener una idea de la globalidad del flagelo, asomémonos, así sea a modo de ilustración, al informe “Barómetro sobre la Corrupción Global en la Unión Europea 2021” que auspicia Transparencia Internacional y descubriremos que el fenómeno no tiene frontera geográfica-cultural. En consecuencia, como expusimos en la primera parte, el flagelo corrupción pública-privada es histórico-estructural y sistémico (no hay o no ha habido, sistema socioeconómico histórico establecido inmune al fenómeno; así sea en una que otra modalidad). Por supuesto, si hay sociedades, altamente desarrolladas, como Nueva Zelandia y Dinamarca, si tomamos como fuente el “Índice de Percepción de la Corrupción en 2020” -IPC-, donde el flagelo es bajísimo. Pero en ese mismo informe, como reseña Rosa Fernández, se destacan “Los aspectos que se tienen en cuenta al calcular la percepción de los niveles de corrupción de los países son: el soborno de funcionarios públicos, las comisiones en la contratación pública, la malversación de fondos estatales y la eficacia de los esfuerzos del sector público contra la corrupción”. ¿Qué país, en vía de desarrollo, esta exento de una u otra practica? ¡Ninguno!

No obstante, queremos, en esta segunda parte, hacer énfasis en como “filtraciones” u declaraciones de operadores judiciales y sesgo político-mediático en la lucha contra la corrupción e impunidad no siempre se traduce en políticas publicas o acciones institucionales sistemáticas en procura de “…la eficiencia de los esfuerzos del sector publico contra la corrupción” y caen, directa o indirectamente, en parte de la comunicación estatal en aras de capital político que puede generar una “percepción pública” inducida o la obvia selectividad. Ejemplos de esos aspectos distorsionantes de la lucha contra la corrupción lo podemos observar cuando se divulgan o se “filtran” a la prensa las acciones persecutorias del Ministerio Publico y todo se convierte en crónica “periodística” anunciada; o peor, cuando un medio, cualquiera, titula una noticia sobre un operativo de lucha contra la corrupción que, prácticamente, incrimina; pero cuando se va al cuerpo de la noticia -que, muchas veces, la gente no lee- se descubre que se trata de que “según” tal instancia judicial o tal expediente arrojó, prima facie, “indicios suficientes”; y así por el estilo como manda un periodismo ético-profesional (ya elCaribe, editorializó al respecto, e hizo énfasis en principios universales: presunción de inocencia y debido proceso). En consecuencia, ese doble rasero judicial-periódico-mediático (filtrar y titular-condenar) -que se traslada, en el acto, a las redes sociales- debilita y le resta credibilidad publica a los procesos judiciales que persiguen sancionar la corrupción pública-privada.

Por ello, insistimos, que, si queremos sentar un precedente sistemático-institucional, a largo plazo e irreversible -una suerte de ruptura-, en la lucha contra la corrupción pública-privada se hace necesario desterrar las mencionadas practicas distorsionantes; y así dejamos lo mediático-político y nos centramos en combatir un flagelo de “acumulación rápida” de riqueza a costa del desarrollo integral, los impuestos y deuda pública que pagamos. De lo contrario, tendremos “lucha” cíclica-política contra la corrupción; pero jamás lucha sistemática e institucional. Por mas buenas intenciones y precedente loable que implemente un determinado Gobierno.

