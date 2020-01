La Junta Central Electoral saldrá airosa

EL autor es periodista. Reside en Santo Domingo.

Al faltar apenas 18 días para las elecciones municipales nacionales, los esfuerzos por desacreditar a la Junta Central Electoral, y por ende el proceso, se acrecientan desde sectores que ven derrumbarse su mundo de ilusiones y pretensiones de poder.

Siempre sera importante la vigilancia ciudadana y de los partidos, en aras de un proceso transparente, participativo.

Lo que no podemos permitir, como sociedad, es que prosperen los burdos esfuerzos que despliegan unos, enseñando el refajo sin ningún pudor, pretendiendo boicotear el ejercicio democrático porque los números no les ‘cuadran’. Ni de otros que lanzan destellos de acompañamiento a las ‘diabluras’ de los primeros, por el temor que tienen al resultado de las municipales, porque mostrarán las verdaderas miserias que pretenden esconder bajo el manto de una ola mediática que les ‘asegura’ ganancia de causa.

Se entiende la desesperación de los que no quieren que les cuenten los votos, porque no los tienen, pero no se creía tan seria la miopía política de esos que están tan ‘encantados’ con el poder, que ya andan repartiendo cargos sin haber ganado nada. Las municipales no ‘deciden’ las presidenciales y congresuales de mayo, pero si trazan la verdadera correlación de fuerzas. Y eso espanta a los boicoteadores.

La Junta hace bien en seguir su cronograma, sin avasallar, pero sin ceder a presiones ni pretensiones aviesas.

Las municipales van, por encima de la cabeza de quien sea y con todas las de la ley, y la Junta saldrá airosa y con ella la sociedad y la democracia.

rlgonzalez50@gmail.com

JPM

¡Comparte esta noticia!

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.