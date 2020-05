La Internacional Progresista

El ejercicio político y las organizaciones políticas a nivel mundial pasan por un periodo de distanciamiento y falta de credibilidad de una parte importante de la sociedad muy preocupante, lo que de manera natural provoca desconfianza e indignación, además de limitar sustantivamente el ejercicio real de la democracia.

Es por esto que se hace necesario, en definitiva, un mayor equilibrio de poder entre los partidos políticos y la sociedad.

Son numerosos los estudios e instituciones que vienen evidenciando esta negativa sensación sobre la política y los partidos, que reflejan claramente que una gran cantidad de los ciudadanos reprueban a los políticos y a los partidos, a los que los califican con las valoraciones más bajas Lo que demuestra evidentemente que algo falla en el funcionamiento de los partidos y los políticos en su relación con los ciudadanos.

De ahí que el anuncio de un grupo de personalidades de diferentes países para constituir una Internacional progresista que tendría como objetivo fomentar la unión, coordinación y movilización de activistas, asociaciones, sindicatos, movimientos sociales y partidos en defensa de la democracia, la solidaridad, la igualdad y la sostenibilidad, seria de existir un claro compromiso, un impulso para que los partidos políticos que son parte fundamental del sistema Democrático, comiencen de manera firme a redefinir sus estrategias y comportamientos de modo que empiece a cambiar la percepción negativa que la sociedad tiene de ellos.

La creación de la Internacional Progresista se inició en diciembre de 2018, en un encuentro entre líderes políticos y activistas progresistas realizado en la localidad estadounidense de Burlington, en el estado de Vermont, Estados Unidos, lugar donde reside el senador Bernie Sanders,uno de los grandes impulsores de este acuerdo global.

Entre los demás propulsores de este movimiento están, Noam Chomsky, lingüista, filósofo, politólogo y activista estadounidense y una de las figuras más destacadas de la lingüística del siglo XX, gracias a sus trabajos en teoría lingüística y ciencia cognitiva, YanisVaroufakis economista de nacionalidad Griega, catedrático universitario, político y activo bloguero y escritor, autor de varios libros de política y economía. Es líder del nuevo partido, Frente Europeo de Desobediencia Realista MeRA25.

Además, Katrín Jakobsdóttir política islandesa. Primera ministra de Islandia desde el 30 de noviembre de 2017; miembro del parlamento Unicameral de Islandia(Althing) desde 2007; ​ y presidenta del Movimiento de Izquierda-Verde ,Naomi Klein periodista, escritora y activista canadiense, conocida por su crítica a la globalización y el capitalismo, Fernando Haddad académico y político brasileño del Partido de los Trabajadores, ministro de Educación entre 2005 y 2012, durante las presidencias de Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff.​ Posteriormente ejerció de alcalde de São Paulo entre 2013 y 2017 y candidato a la presidencia del Brasil en el 2018 por el Partido de los trabajadores (PT).

La Internacional Progresista esta siendo apoyada por mas de 40 personalidades de todo el mundo entre los que podemos destacar: la ex alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, primera mujer en ocupar el cargo,activista social y política española, pertenece a la formación política Barcelona en Comú (BComú),y los artistas estadounidenses con una reconocida labor social, como la actriz Susan Sarandon y los actores John Cusack y Danny Glover, e importantes intelectuales como la escritora y activista IndiaArundhati Roy; el filósofo y activista CroataSreckoHorvat; o laalemana Carola Rackete, capitana de barco y símbolo del rescate de migrantes en el Mediterráneo.

Por parte de Latinoamérica dirigentes y líderes políticos como el exmandatario ecuatoriano Rafael Correa; el exministro brasileño de Exteriores Celso Amorín; el exvicepresidente boliviano Álvaro García Linera; el actor mexicano Gael García Bernal, la ministra argentina de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.entre un gran grupo de personalidades de toda América.

La Internacional progresista se apoya en el Movimiento Democracia en Europa 2025, que tiene como principal referente al griego Varoufakis, y en el Instituto Sanders, creado en 2017 por Jane Sanders, la esposa del ex precandidato presidencial por el Partido Demócrata., cuando de firmo la creación de la IP, el ex ministro de Economía griego manifestó que, “Después de la crisis financiera, los únicos que se unieron fueron los banqueros y los fascistas. Los únicos que no lo hicieron son los progresistas.

En la página oficial de la IP, la organización tiene como norte el establecimiento de un mundo más democrático, descolonizado, justo, igualitario, solidario, sustentable, ecológico, pacífico, poscapitalista, próspero y pluralista’ su manifiesto fundacional dice que, “Hay una guerra global en marcha contra los trabajadores, contra el medio ambiente, contra la democracia, contra la decencia”,

“Una red de facciones de extrema derecha se está extendiendo a través de las fronteras para erosionar los derechos humanos, silenciar la discrepancia y promover la intolerancia…. Ha llegado el momento de movilizar a los trabajadores, a las mujeres y a los marginados de todo el mundo para compartir una visión común de democracia, prosperidad, sostenibilidad y solidaridad”, dice el texto.

La organización Progresista plantea que, un futuro mejor es posible. Los partidos progresistas, socialdemócratas y socialistas han logrado mucho en la lucha por el progreso y la democracia social. Juntos queremos seguir avanzando por este camino de la libertad, justicia y la solidaridad.

Al mismo tiempo señalan que, ´´ estamos decididos a defender activamente este progreso contra sus enemigos autoritarios y reaccionarios que cuestionan y arremeten contra nuestros valores comunes. Su política de división que incita al odio atiza el miedo y apuesta por la exclusión y el aislamiento, es un desafío peligroso al que nos enfrentamos con valor y confianza en nuestra lucha política. Juntos lucharemos en todo el mundo por un futuro de paz, libertad y justicia´´.

La Internacional Progresista buscará actuar en tres planos simultáneamente: fomentando la movilización social, exhortando a la reflexión intelectual y promoviendo la difusión de nuevas ideas progresistas a través de una red de medios de comunicación afines, además de responder al auge global de la derecha y extrema derecha populista, avanzando por el progreso y la democracia social.

La Internacional Progresista, si tiene la voluntad y la decisión, seria una instancia real de intercambio de experiencias y coordinación internacional de acciones políticas posibles y concretas (en pie de igualdad, lejos viejos esquemas ); siempre que la misma fuera efectiva en fijarse metas realistas y comprobables en su ejecución., a lo que se debiera añadir una profunda autocritica del accionar político de todo el movimiento progresista, lo que haría que la IP sea una organización diferente a otras que se han caracterizado por sus grandes oratorias y declaraciones de buenas intenciones.

En otro orden es bueno que la IP se cuide de su membresía, de modo que en su seno estén verdaderos partidos y organizaciones progresistas y no organizaciones de dudosa trayectoria y que no sean verdaderamente progresistas, de modo que queden garantizadas sus líneas políticas y sus propósitos dedefensa de la democracia, la solidaridad, la igualdad y la sostenibilidad.

Una parte fundamental del documento de la Internacional Progresista es la siguiente:´´ En el contexto actual, en el que hay una enorme crisis mundial sanitaria y económica ocasionada por la pandemia de covid-19, los políticos y activistas que conforman la IP entendieron que era el momento propicio para reactivar el movimiento, ya que a su entender es imprescindible que las fuerzas progresistas del mundo se unan para defender y sostener un Estado de bienestar, los derechos laborales y la cooperación entre países, además de consolidar un mundo más democrático, igualitario, ecologista, pacífico y en el que prime la economía colaborativa´´.

El primer congreso de la entidad será en el mes de septiembre si las condiciones sanitarias lo permiten, en la ciudad de Reikiavik capital de Islandia, el mismo será organizado por el movimiento verde de izquierda, auguramos éxitos a la internacional progresista y esperamos sea un verdadero instrumento de la protección de los derechos laborales, sociales,y políticos, de la inclusión social y la cooperación internacional.

