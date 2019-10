La importancia de los movimientos independientes

POR GUSTAVO ROJAS

La recién pasada contienda electoral interna de las dos principales fuerzas políticas del país, ha dejado entrever nuevamente la poca fuerza institucional que tenemos como nación. La población mostró una cívica participación en las urnas; la JCE, con sus altas y bajas, realizó un conteo oportuno de los votos y ha presentado unos resultados preliminares que debieron evitar traumas y que sin embargo tienen al país en una situación de crisis post electoral, debido a dirigentes de una de las facciones de uno de los partidos que participaron en las primarias, han estado alegando fraude en su contra.

Las previsiones electorales que se habían emitido en caso de que la diferencia fuera estrecha, en cuanto al cómputo de los votos, se han convertido en una realidad. Al parecer nuestros dirigentes y líderes no están preparados para la derrota, solo lo hacen para el triunfo.

Hoy la nación está pagando caro la falta de prevención institucional ante la crisis post electorales. Un líder se revela contra su partido, no se trata de cualquier líder, si no de su presidente; quien ahora camina con fuerzas minoritarias y enfrenta a su partido, tratando de conseguir en otras instancias lo que no consiguió en las urnas.

Tal situación nos llama a reflexionar sobre la importancia que actualmente tienen los movimientos y agrupaciones externas a los partidos políticos, como generadores de votos para una candidatura. Los votos duros de las organizaciones principales son importantísimos, pero no debemos desdeñar la importancia que tienen hoy día los que aportan las organizaciones independientes a favor de fuerzas tradicionales de la política.

El escenario político se encuentra cuestionado por una diferencia que apenas sobre pasa el 1% de los votos emitidos; se habla de una diferencia de menos de 25Mil votos, cifra que los puede aportar cualquier independiente bien estructurado y que cuente con un mínimo de apoyo logístico.

La actual coyuntura nos muestra la importancia del sector externo y de las agrupaciones y movimientos independientes en términos de sus aportes a las candidaturas propias de instituciones políticas tradicionales y fuertes, así como a dirigentes que aglutinan, llevan a plataforma y luego a votar (coordinadores).

Hoy más que nunca la coyuntura nos muestra que cada voto cuenta, cada voto es importante y por tanto siempre habrá de tomarse en cuenta las aportaciones que en términos electorales puede realizar un movimiento independiente a una candidatura.

