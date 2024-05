La implacable trama demócrata contra RD

Nueva vez el gobierno demócrata de los Estados Unidos lanza al aire sus dardos venenosos, repite su implacable y grosera trama contra República Dominicana, una nación pequeña y pobre, pero trabajadora, digna, democrática y sublimemente solidaria, y por demás, amiga y aliada de siempre de la gran y forjadora Norteamérica, versión USA.

Pero por desgracia o por funesto azar de nuestro destino, siempre, siempre que los demócratas gobiernan los Estados Unidos, agreden la dignidad nacional con invasiones militares o con pretensiones de imponernos aquí campos de refugiados para los haitianos criminales o revoltosos que ellos rechazan recibir en su territorio. Los demócratas son recurrentes en este tipo de tramas ominosas, que solo persiguen ayudar a aliviar la carga de los haitianos, a costa de nuestro perjuicio o jodernos a nosotros.

Y esta vez, quizás peor que la invasión militar de 1965 es su despropósito de traernos a nuestro territorio unos 3 millones de haitianos, seguro los de peor calaña, los más despreciables, cómo lo reveló el senador de la Florida, Marco Rubio. Esa idea malsana, es del propio presidente Joe Biden, de la ONU, y muy seguro diseñada y estimulada por los Clinton, Obama y el Departamento de Estado.

Poniendo las cosas en contexto, les recuerdo que además de la invasión del 65, gobernando los demócratas, en 1994, Bill Clinton intentó y presionó de la peor manera al entonces presidente Joaquín Balaguer para que el zorro gobernante reformista aceptase aquí la instalación de campos de refugiados haitianos sin control riguroso, sin depuración previa y controlados y monitoreados por ellos. Pero Balaguer, más sabio y patriota que los proponentes, resistió y rechazó, de plano, esa premisa odiosa e improcedente.

En esa ocasión Haití estaba en crisis política y social, como ahora, pero ni Estados Unidos ni nadie tiene derecho a echarnos encima al otro tercio de la grande e interminable tragedia haitiana, así es porque al parecer los gobernantes demócratas norteamericanos, no saben o no les conviene aceptar que la República Dominicana ya acogió desde hace décadas casi una cuarta parte de su población, la que succiona nuestro presupuesto, daña nuestra salud, nuestra cultura y nuestras costumbres.

Creo que lo dicho por el senador Rubio, no es un invento, es realidad, es la reedición del camino y propósito de la élite demócrata en favor de Haití, pero en contra de la República Dominicana, aunque al igual que las otras veces ellos fracasarán en su intento, no lograrán sus intenciones geopolíticas, porque con nuestro presidente Luis Abinader a la cabeza, este país no lo aceptará, aunque tengamos que revivir las acciones templarias y nacionalistas de Trujillo de 1937.

Y todo eso es fruto del prontísimo, del inmediatismo político, de lo mal pensado y de lo absurdo. No se miden ni toman en cuenta las consecuencias feroces y perniciosas de un lado y del otro, sólo salvar o aliviar la triste y pesarosa realidad que vive el pueblo haitiano.

Si la intención buena o mala de Biden y su gobierno, es auxiliar a Haití en su crisis actual (existencial) sacando tres millones de haitianos vulnerables, entonces que lo hagan, tienen la libertad de hacerlo, pero llevándolos lejos de nosotros, al Canadá, Francia, al desierto de Sahara, a Nevada o Arizona, pero jamás aquí, en suelo dominicano. Con los más de dos millones que albergamos, es suficiente, mejor dicho, demasiado.

Y qué vaina, ellos quieren clavarnos aquí a los mismos ciudadanos haitianos que en Estados Unidos sus guardias y policías persiguen, apresan y deportan como ratas. Pero los dominicanos no los queremos, no lo necesitamos, aunque los de la ONU, Amnistía Internacional, La Feme y los Clinton, aunque tengan buenos aliados y traidores nuestros, que regalan su identidad y ceden su conciencia como prostitutas de la inmediatez y de la conveniencia política.

Y lo digo y afirmo, convencido de que el presidente Abinader jamás defraudará al pueblo dominicano, jamás entregará nuestra soberanía, ni a Biden, ni a la ONU, ni a Macron, y mucho menos a los despreciables pandilleros haitianos, los de las calles y los que gobiernan. Ese cáliz oscuro y maldito no lo asumirá el líder político y moral, Luis Abinader.

Ellos, los poderosos del mundo saben muy bien cómo se arregla Haití, con suficiente inversión económica y eliminando la rabia y a los perros rabiosos. Lo mismo que han hecho en otras partes. Punto.

jpm-am