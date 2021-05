La hora de enfrentar las mafias

EL AUTOR es político y escritor. Reside en Nueva York.

Desde hace cuatro semanas no he escrito para los periódicos que publican mis artículos, en razón de que estaba en viaje de placer a mi querida patria. Para la próxima semana prometo hacer una crónica de ese periplo, puesto que ahora, como una digresión de aquella narración, me permito expresar dos opiniones sobre un acontecimiento, que por la importancia que reviste para la institucionalización del país, no pueden esperar.

Me refiero a las declaraciones que el jueves pasado (5/5/2021), hiciera el mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez ante el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, donde reveló cómo operaba el entramado de corrupción que dirigían el mayor general Adán Cáceres y el coronel Rafael Núñez de Aza en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) y en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP). Pues bien, con sus brillantes, certeras y valientes revelaciones del mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez le ha hecho un servicio inconmensurable al país. Respecto a las mismas, muchas personas se me han acercado para decirme que este mayor con sus declaraciones, “ha firmado su sentencia de muerte”. Este negativo concepto lo refuto, diciendo: ¡No Señor!, al contrario, él ha firmado su sentencia de vida, puesto que, al contrario, anteriormente, con su complicidad, estaba muerto, puesto que el pecado, es muerte, y el arrepentimiento es vida. Por ello, dejemos la negatividad, y mejor apoyemos a este hombre, de ser necesario hasta con nuestra propia vida. Los hombres con tales acciones, son los que está necesitando nuestra patria, para ser restaurada y reivindicada. Con nuestro apoyo a este hombre, hagamos sentir a los mafiosos, que quienes están perdidos, acorralados y derrotados son ellos, porque tienen encima a todo un país que necesita a toda costa reivindicarse. Segundo: las declaraciones del mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez, revelan cómo opera la mafia de cualquier naturaleza y cómo se dan los ajustes de cuenta, contra los que se constituyen en sus contrincantes. En este orden de ideas, en repetidas ocasiones, he declarado – y aún sostengo – que detrás del sometimiento del agrónomo Leonardo Fañas, está la mafia que se lucró en grande con los millonarios negocios de importación de rubros alimenticios que se dieron en el nefasto gobierno de Danilo Medina y con las “Visitas Sorpresas” del mismo gobierno, y que Faña desenmascaró. Ese desafío, la mafia no lo perdona, por eso han ido tras la cabeza de Fañas. Dominicanos, las revelaciones del mayor Raúl Alejandro Girón y del agrónomo Leonardo Faña y las subsiguientes amenazas contra ellos, nos dicen, que ha llegado la hora de enfrentar las mafias que han arruinado a nuestro país, y que para ello es necesario brindarle nuestro total apoyo a quienes, como ellos, han tenido el valor de enfrentarlas. Esta es una condición sine qua non, para restaurar nuestra democracia y la institucionalización del país, para un inicio de la justicia social en nuestra patria. El que tenga oídos que oiga… JPM

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.