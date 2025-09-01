La gestion presupuestaria del Estado dominicano: 2019 vs. 2024

EL AUTOR es Master en Gestión y Políticas Públicas. Reside en Santo Domingo

La ejecución del presupuesto del Estado dominicano en el período 2019-2024 revela un notable incremento de los ingresos públicos, pero no necesariamente un correlato directo en el desarrollo económico y social de la República Dominicana durante la gestión del presidente Luis Abinader. Se conoce que el presupuesto de la republica dominicana es un documento de planificacion financiera, que incluye los ingresos y gastos a ejecutar en un periodo de un año por el gobierno, sometido por el poder ejecutivo y aprobado por el congreso nacional.

En estos cinco años, el Estado ha ampliado su base recaudatoria, lo que le ha permitido disponer de mayores recursos para cubrir gastos corrientes y de capital. Sobre el papel, ello no necesariamentr se tradujo en un incremento proporcionado de las inversiones en áreas sensibles como la seguridad social, la educación, la salud y la protección ciudadana. Dichas partidas debieron contribuir a la generación de más empleos con salarios dignos y a la mejora de la calidad de vida. Sin embargo, la realidad contrasta con las expectativas: la inflación de la canasta familiar y el alza sostenida de la tasa de cambio han erosionado gran parte de los beneficios esperados, poniendo en entredicho la estabilidad económica.

Las cifras oficiales muestran que los ingresos del Gobierno en 2019 ascendieron a RD$884,487.6 millones, mientras que en 2024 alcanzaron RD$1 billón 972,294.3 millones, más que duplicando los del 2019. De igual manera, los gastos pasaron de RD$954,240 millones en 2019 a RD$2 billónes 281,541.4 millones en 2024, mientras que $1billon 681,728 millones de pesos en 2025, segun publicaciones de Digepres. En cuanto al tipo de cambio, en 2019 el dólar se cotizaba a RD$50.1, en 2024 a RD$59.5 y en 2025 supera los RD$63.27. Estas cifras permiten concluir que el Estado dispuso de más recursos que en años anteriores, lo que debió traducirse en una mayor capacidad para atender los problemas estructurales de la nación.

¿Qué pasó con el incremento de los ingresos?

La sociedad dominicana ha exigido al Gobierno respuestas claras sobre el uso de estos recursos, así como sobre el destino de los más de US$24,000 millones en préstamos contratados en los mercados internacionales. El propio presidente ha remitido a los ciudadanos a los organismos internacionales para obtener explicaciones. No obstante, la inquietud persiste: persisten los apagones y las deficiencias en el suministro eléctrico, el alto costo de los productos de la canasta básica, el deslizamiento del tipo de cambio y un déficit fiscal que, lejos de mejorar, pasó de -2.8% del PIB en 2019 a -3.01% en 2024.

A esto se suma la disminución del gasto de capital, que cayó de 15.9%, equivalente a 2,8% del pib, en 2019 a 12.5% en 2024, equivalente a 2,7% del pib, mientras que los gastos corrientes apenas variaron, representando 19.1% del PIB en 2024 y 18.3% en 2025. Este desequilibrio limita la capacidad del Estado para generar infraestructura y condiciones sostenibles de crecimiento.

Resulta contradictorio que, pese a que los ingresos del Estado se duplicaron en apenas cuatro años, la inversión en gasto de capital haya disminuido. El Gobierno no puede escudarse en este crecimiento para justificar una baja en la inversión social ni mucho menos en el deterioro de la estabilidad cambiaria. Casos concretos, como la falta de construcción de aulas suficientes —que obliga a miles de estudiantes a tomar clases en carpas o locales prestados—, evidencian la brecha entre las promesas y los hechos.

Después de cinco años, el balance sigue siendo insuficiente. La ciudadanía demanda más y mejor educación, un sistema de salud fortalecido, un suministro eléctrico estable, precios asequibles en los productos de la canasta familiar, mayor transparencia en el manejo de los préstamos y una política cambiaria más firme.

En definitiva, ya es tiempo de pasar de las promesas vacías a las decisiones responsables. El Gobierno está llamado a realizar una reingeniería en la distribución del presupuesto, equilibrando los gastos corrientes y de capital, con miras a garantizar una estabilidad económica y social que se traduzca en bienestar real para el pueblo dominicano.

of-am

Compártelo en tus redes:

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.