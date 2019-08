La gente quiere saber

Donde quiera que llego la gente me pregunta cómo terminará la crisis que sacude al

Partido de la Liberación Dominicana, quién será el candidato, cuál de los alfiles de

Danilo Medina se impondrá en el grupo; si Leonel Fernández tiene posibilidades de

ganar las primarias, y de ser así qué posibilidades tiene que de volver al poder. A todos

les contesto que no lo sé, que no tengo una bola de cristal, que no soy mago ni

predigitador. En realidad no lo sé, creo que hoy nadie lo sabe con certeza, ni siquiera

los más agudos analistas pueden decirlo.

Pero la gente quiere saber.

Cuando me cuestionan sobre el Partido Revolucionario Moderno digo que soy hay dos

opciones: El candidato será Hipólito Mejía o Luís Abinader. No hay dudas al respecto.

La percepción creada a través de muchas encuestas, más de 30, dicen que será Luís,

pero las primarias serán cerradas, es decir, solo podrán votar los miembros de ese

partido, contrario al PLD donde serán abiertas con el padrón de la Junta Central

Electoral. Hipólito asegura que ganará pues inscribió el 70% en el “Premil dos” y que su

reto es asegurar el sufragio mayoritario del millón 300 mil y tantos del padrón. Ambos

están en una encarnizada lucha, pero sin los graves problemas del PLD donde los

grupos se disputan el control del Estado de una manera brutal.

Sea Hipólito o sea Luis el ganador, dada la estrecha relación personal de ambos

aspirantes a la candidatura presidencial, no parece que se produzca una división. El

árbitro es un tercero imparcial: la JCE, lo que elimina o disminuye las denuncias de

fraude y el pataleo. El PRM tiene menos problemas internos que el PLD. Eso nadie lo

discute.

La gente quiere saber, quiere que le diga lo que quiere escuchar.

Danilo impondrá al candidato que mejor garantice sus intereses, el más leal, el que

pueda protegerlo de los embates que sabe llegaran tan pronto deje el solio

presidencial. Tratará que se mantenga la impunidad, que no llegue a la presidencia un

compañero sin carácter, que ceda ante las presiones populares. No quiere, ni por el

diablo, que el ejemplo peruano se repita en la República Dominicana con el caso

Odebrecht y otros igualmente graves relacionados con la corrupción.

Si por causa del destino o de la fuerza que ha ganado en los últimos meses pese a la

campaña despiadada en su contra, Leonel se impone por encima de Gonzalo Castillo,

Andrés Navarro, Francisco Domínguez Brito, Reinando Pared Pérez (Pechito) o

cualquier otro, Danilo tratará de que no gane la presidencia aunque ello signifique la

salida del poder del PLD, que, en última instancia, sería lo mejor que le podría ocurrir a

ese partido y al país.

Primero Danilo procurará ganarle las primarias a Leonel. Pero si no lo consigue, lo hará

perder las elecciones. El Estado, como otras veces, será un factor.

Aunque el presidente Medina desistió del proyecto reeleccionista ante las presiones

nacionales e internacionales, sigue insistiendo en continuar en el poder a través de un

presidente títere, como lo hizo Trujillo varias veces, por lo tanto, la lucha a muerte

entre Medina y Leonel, se mantiene, ahora con más fuerza y determinación que antes.

La situación de Danilo y su grupo no es cómoda. Sea quien sea el nuevo presidente de

la República, del PLD o de la oposición, ante la crisis económica que se avecina para el

2020 y el 2021, habrá que darle al pueblo pan y circo, más circo que pan, que estará

muy escaso y caro.

La gente quiere respuestas a tantas preguntas. Pero yo no tengo las respuestas. Como

dijera el filósofo, “yo sólo sé que no sé nada”. El tiempo que avanza vertiginosamente,

lo dirá más temprano que tarde porque los plazos se acortan.

