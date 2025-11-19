La Feria del Libro del AGN rendirá homenaje a historiador

SANTO DOMINGO. – El Archivo General de la Nación (AGN) anunció la celebración de la XII Feria del Libro de Historia Dominicana (FLHD 2025), que se llevará a cabo del 17 al 21 de noviembre en la sede central de la institución.

En esta edición, la feria estará dedicada al destacado investigador y folklorista Dagoberto Tejeda, en reconocimiento a su valiosa trayectoria y sus aportes a la preservación y difusión de la cultura popular dominicana.

Bajo el tema “Historia del Folclore Dominicano”, el evento busca resaltar las raíces, manifestaciones y evolución del folclore nacional, destacando su papel esencial en la construcción de la identidad cultural del país.

Durante cinco días, los asistentes podrán disfrutar de una variada programación que incluye conferencias, paneles, presentaciones de libros, exposiciones y actividades culturales, reafirmando a la feria como un espacio de referencia para investigadores, historiadores, académicos y público en general.

La XII Feria del Libro de Historia Dominicana contará con la participación de alrededor de 35 librerías y ofrecerá un extenso programa de actividades educativas y culturales.

El lunes 17 de noviembre se dará apertura oficial a la duodécima edición de la feria con las palabras inaugurales a las 9:00 de la mañana. Ese mismo día se realizará la charla “Ahorro Infantil”, en coordinación con Banreservas, así como el taller “Método práctico para tratar documentos afectados por plagas mediante gases inertes”, impartido por el Departamento de Materiales Especiales.

Más adelante, el Departamento de Investigación y Divulgación presentará las nuevas ediciones del Boletín del Archivo General de la Nación (BAGN 168, 169 y 170), seguidas por la puesta en circulación del libro “Historia de la prostitución en República Dominicana”, Una investigación realizada por el AGN, bajo la coordinación de la autora, Leticia Belén. También se proyectará el documental “Caimoní”, organizado por el Departamento de Materiales Especiales.

El acto inaugural oficial se celebrará a las 7:00 de la noche, con la conferencia magistral titulada “La Unesco, folclore, neocolonialismo e identidad”, a cargo del homenajeado Dagoberto Tejeda, quien además pondrá en circulación su libro “Contra el olvido”. La jornada concluirá con una presentación artística del reconocido grupo Los Guloyas, declarados Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad por la Unesco.

La Feria contará con talleres especializados del Departamento de Materiales Especiales, entre ellos uno dedicado a la lectura de documentos cartográficos y otro sobre técnicas de limpieza y conservación documental. También se ofrecerá la charla y exhibición “La tradición de los Broncos de la Vega”, a cargo de César Jiménez (Danny Lantigua), y un animado taller de bachata y merengue dirigido por la folklorista Xiomarita Pérez.

En horas de la mañana, el escritor y narrador Valentín Amaro compartirá la actividad infantil “Cuéntame un cuento”, organizada en colaboración con el Departamento de Cultura y Cultos del Ministerio de Educación.

La jornada vespertina incluirá la proyección del documental “Hay un país en el mundo”, en coordinación con la Cinemateca Dominicana, seguida por la puesta en circulación del libro “Historias Paralelas”, de Eurípides A. Abreu, y la presentación de las obras “Del ostracismo”, “Cosas de Lilís” y “Otras cosas”, del autor Víctor M. de Castro, publicadas por el Departamento de Investigación y Divulgación del AGN.

Durante cinco días, el Archivo General de la Nación se convertirá en el epicentro de la historia del folclore dominicano, ofreciendo un espacio para el aprendizaje, la reflexión y el disfrute de las tradiciones que forman parte del patrimonio nacional.

of-am