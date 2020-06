FED dibuja un sombrío panorama; dejará los tipos en 0 % hasta 2022

“No estamos pensando en subir tipos de interés, no estamos ni siquiera pensando en pensar sobre subir los tipos de interés”, dijo Jerome Powell, presidente de la Fed, en rueda de prensa virtual al término de la reunión de dos días de política monetaria.

El escenario que dibuja la Fed para los próximos meses dista mucho del que preveía en diciembre de 2019. Hace seis meses la institución estimaba que los tipos de interés se situarían en el 1,5%-1,75% en 2020.

Pero que la Reserva Federal no vaya a rebajar aún más el precio del dinero no significa que no vaya a seguir apoyando la recuperación. En el comunicado emitido por el Comité de Mercado Abierto (FOMC) la institución se compromete a usar todas las herramientas que estén a su alcance para seguir apoyando a la economía a la vez que contribuye a lograr la estabilidad de los precios y el pleno empleo, dos de las grandes variable que tiene en cuenta la institución a la hora de tomar decisiones .