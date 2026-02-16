La DNCD ocupa 2,049 paquetes de cocaína cerca costas de Baní

SANTO DOMINGO.- La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) ocupó 2,049 paquetes de cocaína cerca de las costas de Baní, en la provincia Peravia.

La droga era transportada en una lancha tipo “Go Fast” de aproximadamente 30 pies de eslora, interceptada tras más de 15 horas de persecución aérea, marítima y terrestre.

La lancha, equipada con dos motores fuera de borda de 150 caballos de fuerza cada uno, sin nombre ni matrícula, habría arribado a costas dominicanas procedente de Sudamérica.

Durante la operación fueron arrestados seis dominicanos, quienes serán procesados por violación a la ley de drogas y sustancias controladas.

En el operativo también participaron efectivos de la Armada de República Dominicana (ARD) y de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), coordinados por el Ministerio Público y apoyados por el Comando Sur de los Estados Unidos.

El alijo fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).