La digitalización mundial y acceso de la población

EL AUTOR es Master en Gestión y Políticas Públicas. Reside en Santo Domingo

El Banco Mundial en una de sus publicaciones ha dado a la luz un informe dando un recorrido por la el desarrollo de la digitalización mundial, publicando en 10 gráficos que expresan el grado del uso de la Internet, el tráfico de datos, uso de las aplicaciones, digitalización de las empresas, crecimiento del sector de servicios digitales, exportación de servicios digitales, infraestructura de datos, identificación y finanzas digitales y el avance de la inteligencia artificial. Considerando la importancia del tema en el desarrollo de las economías emergentes.

La importancia que tiene la digitalización para el desarrollo de los países, las empresas y las personas se ha convertido en una prioridad para las economías emergentes, pues de ahí depende su integración en un mundo globalizado qué hay que estar cada día más preparado para eliminar las asimetrías que siguen separando a estas economías de las ventajas comparativas qué hay que superar con educación de calidad y mucho esfuerzo.

Instituciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional contribuyen a crear políticas públicas y privadas que van en dirección a mitigar el atraso y pobreza en que se encuentran países de la región de América Latina, África, Asia y parte de Europa a través de la facilitación de préstamos que van dirigidos a cubrir las necesidades más prioritarias, de ahí que el Banco Mundial ha hecho un análisis del uso de la digitalización y cómo ha impactado en el desarrollo económico y social de los países Industrializados, de mediana economía y de los países pobres.

El Banco Mundial en su publicación destaca que, las tecnologías digitales están transformando las comunicaciones, los negocios, la salud, la educación, las finanzas y otras áreas. Sin embargo, persiste una brecha digital multidimensional entre países, negocios e individuos, lo que está agravando la brecha de desarrollo: “Los hospitales, las escuelas, los gobiernos y las empresas no pueden funcionar eficaz y suficientemente sin herramientas digitales. La brecha digital frena el crecimiento y limita las oportunidades de miles de millones de personas que aún no están conectadas y de quienes, sí lo están, pero no pueden aprovechar todo el potencial de estas tecnologías”.

En el nuevo informe del Grupo Banco Mundial titulado Progress and Trends Report (avances y tendencias digitales 2023) se examinan los progresos de la digitalización en todo el mundo y la producción y el uso de las tecnologías digitales en distintos países, lo que abarca desde los empleos digitales hasta la calidad del internet, que indico en el primer párrafo. En el informe el Banco Mundial pone de relieve las dos tendencias que están configurando el futuro digital: la importancia de la infraestructura pública digital y el potencial transformador de la inteligencia artificial.

La medición minuciosa de los avances, en especial en los países de ingreso bajo y mediano, ayudará a reducir la brecha digital orientando a los responsables de formular políticas públicas y al sector privado hacia las áreas que necesitan atención crucial y soluciones eficaces. Sin tratar de contaminar este importante informe, he visto poca acción del gobierno (Luis Abinader) en seguir desarrollando el proyecto República Dominicana Digital. No obstante, la República Dominicana ocupa el lugar 9 en desarrollo de la digitalización en la región y el puesto 39 en el ranking mundial en enero del 2022.

Según el informe del BM, el uso de Internet se acelera en los países de ingreso mediano pero los de ingreso bajo están quedando aún más rezagados. En 2022, más del 90% de los habitantes de los países de ingreso alto estaban conectados, mientras que en los de ingreso bajo, la proporción era del 26%. Entre los países de ingreso bajo y mediano, en los países de Europa y Asia Central muestran mayor penetración de Internet, 84%. En África menos del 30% de la población usa internet.

En muchos países en desarrollo, las personas y las empresas han frenado su progreso por la falta de dispositivos digitales, la lentitud del internet, los precios altos y la mala calidad del servicio.

En el 2022, el tráfico medio de banda ancha móvil per cápita en los países ricos era más de 20 veces más alto -y el de banda ancha fija, 1,700 veces más alto-que en las naciones de ingreso bajo. La digitalización en Asia Oriental en las empresas se ubica a la vanguardia, pues la han adoptado para interactuar por internet con sus clientes, proveedores y empleados.

Entre abril del 2020 y diciembre del 2022 el porcentaje de microempresas (de 0 a 4 empleados) que invirtió en soluciones digitales se duplicó de 10% al 20%, pero en el caso de las compañías grandes (más de 100 empleados) dicho porcentaje se triplicó de 20% al 60%.

El sector digital es un motor de crecimiento económico y la creación de empleo, pero los beneficios que genera se concentran en unas pocas economías importantes.

El sector servicio de tecnología de la información (Tic), como el desarrollo de software y la consultoría tecnológica, creció dos veces más rápido que la economía mundial. Pero este crecimiento extraordinario fue sumamente concentrado: las seis principales economías (Estados Unidos, China, India, Japón, Alemania y Reino Unido) representaron el 70% del valor agregado mundial de estos servicios.

Más de 5000 millones de personas no pueden acceder a transacciones y servicios digitales seguros. La infraestructura pública digital puede facilitar funciones y servicios esenciales para toda la sociedad, como la identificación, los pagos e intercambio de datos. Se estima que 850 millones de personas carecen de identificación oficial y otros 220 millones no tienen un registro digital de su identidad.

Finalmente, la inteligencia artificial (IA) ha llegado a una nueva etapa y ha alcanzado un grado de sofisticación antes inimaginable.

La capacidad de generar contenidos, a veces indistinguible del generado por humanos, ha impulsado el crecimiento de la IA a nuevos niveles.

Los parámetros utilizados para medir la complejidad de la IA han crecido exponencialmente: pasaron de sólo 255 en 1955 a 1,6 billones en 2022. A medida que extiende su uso, la inteligencia artificial puede acelerar el crecimiento y la eficiencia, y ofrecer a los países en desarrollo nuevas oportunidades con sus aplicaciones en las áreas de educación, transporte, sostenibilidad y muchas otras. También, los países de medianos ingresos como la República Dominicana podrían ingresar al mercado digital e incrementar sus ingresos. Solo hay que trabajar en la educación para lograrlo.

La digitalización de los bienes y servicios y la facilitación del acceso a los datos a la población, genera empleos y garantiza mayor participación y competencia en el mercado digital mundi

