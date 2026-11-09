La diáspora es la clave para rescatar a RD (OPINION)

Por ELIAS SAMUEL ROSARIO MATA

La experiencia acumulada por más de tres millones de dominicanos residentes en 129 países del exterior (datos publicados por el Index) nos convierte en la fuerza más avanzada del país. Por tanto, estamos llamados a impulsar las transformaciones políticas y sociales.

Provenimos de una tierra que cuenta con playas que atraen millones de turistas cada año, con la quinta mina de oro más grande del mundo. No obstante, cada año miles de dominicanos se ven forzados a emigrar en busca de un futuro mejor. Los gobiernos se ufanan de la cantidad de remesas que enviamos para suplir las necesidades de familiares, por la falta de servicios básicos, sin imaginar las vicisitudes que tenemos que pasar.

De acuerdo con un estudio realizado por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), más del 50% de los jóvenes entre 18 y 35 años desea emigrar en busca de mejores condiciones laborales y económicas. Una situación agravada por la abundante presencia haitiana, que también es víctima de otro sistema fallido, consecuencia de la voracidad de los políticos y los empresarios.

Algunos expertos, entre ellos el diplomático Jhanel Ferreras, afirman que tenemos 4.3 millones de haitianos residiendo en el país, constituyendo la peor amenaza a la nacionalidad. Algo que cualquiera puede verificar con solo visitar Punta Cana, donde gran parte del personal que trabaja en los hoteles es de procedencia haitiana.

La abstención electoral no es la respuesta adecuada frente a tan grave amenaza para nuestro país. Constituimos más del 10% de los votantes y enviamos más del 10% del Producto Interno Bruto (PIB). Acudir a ejercer el sufragio es la única forma de vengarnos de las promesas incumplidas de los líderes políticos.

La pregunta que debemos hacernos es: ¿Por quién votar, si todos nos han engañado? Cuando la noche es más oscura, está más cerca el amanecer. Urge que cada uno cumpla con su deber para salvar nuestra Madre Patria y tengamos la esperanza de recuperarla. Con un nuevo líder tipo Bukele, podemos lograrlo.

Los dominicanos del exterior no necesitamos vender el voto por las migajas que ofrecen los políticos. Por ende, podemos hacer la diferencia, igual como acaba de ocurrir en Perú, donde a nivel nacional el candidato Roberto Sánchez fue el más votado, pero el voto de la diáspora inclinó la balanza a favor de Keiko Fujimori, quien obtuvo la victoria.