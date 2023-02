La desgracia del endeudamiento

El autor es médico y abogado. Reside en Santo Domingo

En el mundo moderno no se concibe la vida sin el crédito. Las personas se endeudan a corto y mediano plazo para comprar un carro, para irse de viaje, para cubrir deudas anteriores, por una enfermedad imprevista, para comprarse una casa y muchas otras cosas.

El problema es que se usa la tarjeta de crédito como si no se tuviera que pagar más adelante las cuentas en que se incurre. Y lo peor de todo es que cuando se solicita un préstamo y el banco entiende que la persona no califica, esta termina envolviendo a otra persona en calidad de fiador solidario.

Las tarjetas de crédito son una de las principales causas de endeudamiento familiar. Los bancos las ofertan sin costo, como un atractivo para que se muerda la carnada sin pensar que bajo ella está el anzuelo. Su obtención resulta muy fácil, más fácil aun su uso, pero saldarlas es menos sencillo. A esto hay que agregar que a los remanentes de la tarjeta los bancos aplican intereses leoninos, que rondan el 60 por 100 anual, precisamente para que el cliente se mantenga eternamente endeudado.

Otro problema grave es que, por lo general, el endeudamiento se debe a que la persona tiende a gastar más de lo que produce y eso genera un círculo vicioso del cual no se sale nunca. Como se gasta más de lo que se produce no se puede estar al día en el pago de la tarjeta de crédito y otros gastos. Esto ha llegado a ser una forma de vida; en el que las personas viven el presente pensando pagar con lo que esperan ganarse en el mañana. Pero las deudas son negativas.

La naturaleza nos ofrece ejemplos edificantes a los que normalmente no hacemos caso. Uno de ellos lo constituyen las hormigas. Estas, durante el verano almacenan alimentos para el invierno. Sin embargo nosotros, no acostumbramos a reservar dinero para el ahorro. Gastamos todo en cosas que muchas veces no necesitamos, al menos en el momento en que hacemos el gasto. No planificamos nuestros gastos y procuramos vivir el día a día sin nunca elaborar un presupuesto familiar o personal.

El presupuesto es una herramienta de planificación financiera que permite gestionar las entradas y los egresos. Si no se planifica el uso adecuado de los ingresos, muy difícilmente se logre un estado familiar de tranquilidad financiera y éxito en el manejo de la economía familiar.

Algo grave que hemos visto en los últimos años es que personas utilizan todos sus ahorros para depositarlos en inversiones que resultan muy atractivas por el elevado porcentaje de beneficio que ofrecen. Y peor aún, hay quienes hipotecan sus casas e incluso, se endeudan calculando que los beneficios que percibirán les permitirán el pago de la deuda y les quedará un excedente considerable. Esas ofertas que duplican y hasta triplican lo ofertado por instituciones bancarias sólidas son una trampa financiera que de seguro llevarán a la ruina a quienes se dejen seducir por sus atractivos.

La realidad es que cuando una oferta financiera parece demasiado buena para ser verdad, de seguro es una mentira. Muchas familias han quedado en la ruina por dejarse atrapar por estas trampas financieras que a simple vista son muy seductoras, pero que no dejan de ser estafas, cuyo objetivo real es enriquecer a quienes las organizan, sin el menor ápice de piedad para quienes invierten en ellas todo lo que poseen y más aún.

Esas inversiones fallidas han orillado a no pocas personas al suicidio, mientras que en otros casos han sido causa indirecta de muerte por el agravamiento de enfermedades preexistentes o la aparición de enfermedades que se mantenían latentes. Además, han sido el detonante de infartos del miocardio letales.

Como bien señala el sabio Salomón en su libro de Proverbios 22:7, “El rico domina al pobre, y el que toma prestado es siervo del que presta”. También se ha aconsejado como preferible acostarse sin cenar que tomar prestado.

Debemos evitar las deudas, y una forma de lograrlo es negarse a comprar cosas innecesarias, sobre todo aquellas con las que se pretende impresionar a los demás. Y si ya se ha incurrido en alguna o varias, es recomendable pagar inicialmente las más pequeñas, para luego concentrar organización y esfuerzo en saldar las mayores. El secreto reside en la planificación.

jpm-am

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.