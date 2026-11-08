En el mundo religioso existe una gran confusión en relación a depender de Dios, debido a que se utiliza una expresión «todo depende de Dios». En realidad esa es una gran equivocación, puesto que el ser humano fue creado independiente, es decir, con su propia responsabilidad. Dios no lo es todo en el hombre, si él lo fuera todo, entonces el ser humano sería una máquina bajo un control automático.

Por otro lado, el mundo no religioso mal interpreta la expresión del religioso o cristiano, que dice:» Se lo dejo a Dios». De ahí que, se piense que el creyente todo se lo deja a Dios, y en consecuencia se ve como un ser no pensante, es decir, un ser inútil, incapaz de relacionar y ejecutar las acciones necesarias e indispensables para la vida, puesto que, todo se lo dejan a Dios; ese pensar está equivocado.

Es evidente que, la ignorancia a la palabra de Dios, trae como resultado el fanatismo y el ateísmo, que son dos maneras diferentes de afirmar que Dios existe. De ambas partes, existen acusaciones una contra la otra de ser ignorantes o brutos. Sin embargo, son dos extremos contradictorios que buscan ganar la misma batalla, mas las dos son ganadores, porque conocen dos mundos diferentes de cosas, debido a dos cosmovisión.

La dependencia de Dios, también es manipulada de una manera que evade enfrentar las realidades, sacando provecho del fanatismo y del ateísmo, a través de la explotación de las emociones y del conocimiento materialista y filosófico. Estas manipulaciones y explotaciones se enfocan en exaltar los puntos débiles de ambas partes, afirmando las cosas según sea las audiencias de fanáticos religiosos, o de ateístas.

Las ciencias que se encargan de estudiar las emociones de los individuos, hablan de inestabilidad y estable emocional. Estos saben que los individuos reaccionan ante diferentes circunstancias de una manera igual o diferente. De ahí que, los individuos son seres pensantes y el pensamiento es producto de circunstancias internas y externas, sujetas a la cosmovisión que cada uno tenga.

Si Dios creó al hombre de manera independiente de él, entonces no se debe hablar de dependencia. Sin embargo, la degradación que se dio en el humano producto del pecado, lleva a algunos a reconocer lo que llaman «la naturaleza caída,» mientras que otros hablan de «culpabilidad en hechos». Mas que, la naturaliza caída, es la responsabilidad adquirida por los hechos, lo cual lo convierte en pecador, al desobedecer al Creador.

La dependencia de Dios, no consiste en renunciar a las responsabilidades ni a las culpabilidades, sino asumir el rol que le corresponde. Dios da los mandamientos o enseñanzas, las cuales deben ser atendidas y obedecidas por sus criaturas. Dios manda a que hagamos todas las cosas que Jesucristo y el Espíritu Santo, han comunicado y están escritas en la Biblia, y a la vez, indica las cosas que no debemos hacer; eso es depender de Dios.

En otro sentido, lo que se llama fe, no es «fe ciega,» sino la que enseña que Dios existe, que da galardones y que permite tener certeza y convicciones en lo que Dios ha prometido. Por eso, no es fe, lo que alguien dice esperar, pero que no tiene fundamento en la palabra de Dios. La fe, es confiar en Dios que él hará todo lo que él ha dicho. Esto entra en conflicto con la manipulación del concepto de Dios, como el esclavo del hombre.

Las iglesias deben abogar por la libertad de pensamientos, de conciencia y de expresión como la única forma de garantizar que la verdad de Dios pueda ser enseñada a los hombres. Para eso, ellas deben ser respetuosas de las personas dejando la libre creencias, sin disminuir ni distanciarse de sus propias creencias. A la vez, responsabiliza delante Dios, a cada persona que enseña o predica, ser el culpable o no de lo que hace.

El ser humano debe depender de sí mismo, bajo la responsabilidad que Dios le dio, como ser existente independiente, además de que debe esperar y buscar la ayuda de Dios, quien la dará, siempre que esté acorde con Su voluntad, y además que la voluntad de él lo decida. Dejar de hacer lo que corresponde para dejándoselo a Dios, es una irresponsabilidad. Se debe entender que él ya creó, y lo creado debe responder a su voluntad, como gloria para él.

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