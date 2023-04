La denuncia de la presidenta de Honduras

Xiomara Castro es la primera mujer elegida democráticamente presidenta constitucional de Honduras desde el año 1894, en las elecciones del 2022, fué la candidata presidencial del partido Libertad y Refundación Libre (fundado por su esposo Manuel Zelaya quien fué derrocado mediante un golpe de Estado el 28 de junio del 2009), donde obtuvo la victoria con más del 51% de los votos.

Con esta victoria el partido Libre y sus fuerzas aliadas, le dieron una contundente derrota a las fuerzas políticas de la derecha Hondureña representadas por los partidos tradicionales Nacional y Liberal, esta victoria del pueblo de Honduras demostró el poder adquirido por esa fuerza de oposición progresista que provocó cambios relevantes que llevaron a romper el histórico bipartidismo Hondureño.

Durante décadas Honduras había conservado un sistema Bipartidista, El Partido Liberal (PLH) y el Partido Nacional (PNH) han mantenido siempre una posición central en el sistema político y han mostrado desde su nacimiento, hace ya más de cien años cierta estabilidad lo que tiene mucho que ver con la habilidad de las élites políticas de ambos partidos para mantener sin alterar su sistema de privilegios.

Este esquema político comenzó a quebrarse a partir de la crisis política desencadenada en el 2009, con el golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya, su expulsión del país y la instauración de un régimen interino, a partir de ahí se inició una lucha de amplios sectores populares y nació el Frente Nacional de Resistencia Popular(FNRP) formado por movimientos sociales y sectores críticos de varios partidos.

Xiomara Castro tuvo una destacada participación en el FNRP, movimiento que ganó fuerza y capacidad de lucha contra el gobierno de facto, en ese espacio Construyó un liderazgo en la resistencia al golpe y en la articulación de diversos descontentos sociales contra un orden neoconservador, con ese motivo encabezó junto a su esposo Manuel Zelaya y en otras ocasiones sola innumerables movilizaciones.

Del FNRP salió el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), cuyos objetivos entre otros son, “refundar el Estado de Honduras y transformar la sociedad; construir un Estado libre, soberano e independiente cuya política internacional esté basada en principios de igualdad, respeto, reciprocidad y autodeterminación de los pueblos, e impulsar procesos que nos conduzcan a una sociedad igualitaria”.

El Partido LIBRE fue fundado en 2011, en el 2013 se posicionó como la segunda fuerza electoral y en el año 2021 el partido Libertad y Refundación, obtuvo su primer triunfo electoral y Xiomara Castro pasó a ser la presidenta de la república de Honduras, un país que se distingue por la inestabilidad política, las guerras intestinas, las dictaduras, los golpes de Estado, la inequidad y la pobreza.

La presidenta Xiomara Castro Inició su presidencia en un contexto de crisis económica, con una inflación cercana al 10%, un índice de pobreza de 73% de la población, que era el más alto en veinte años y una elevada emigración a Estados Unidos, para enfrentar esta situación se tomaron una serie de medidas en el orden social con el fin de ayudar a las poblaciones más vulnerables.

También varios proyectos en salud, educación, agricultura, medio ambiente y equidad de género, todo esto ha hecho que a un año de su gestión, las encuestadoras ERIC-SJ y CID GALLUP en un estudio de Sept. del 2022 dicen que la percepción de los Hondureños es que el 66,7 % considera que Xiomara Castro representa un cambio positivo y el 65% aprueba su gestión gubernamental.

Esto ha molestado a los sectores de la derecha Hondureña y sus aliados internacionales, que buscan desestabilizar su gobierno, lo que fue denunciado por la presidenta,»Hay una conspiración que se está formando y eso tiene que quedar claro en el pueblo hondureño, solo miremos quiénes son las figuras que están saliendo, las mismas que contribuyeron para un golpe de Estado en 2009″.

La mandataria agregó que,” Lamento además que quienes en el pasado saquearon el país y lo endeudaron, hoy se visten de demócratas y de personas con transparencia pretendiendo evadir su responsabilidad histórica».»No es posible que continúen de forma insidiosa sosteniendo un Estado fallido con leyes que encubren la corrupción», afirmando que hay que ,»salir de la mora social que hoy sufren las grandes mayorías».

El gobierno del Partido LIBRE y Xiomara Castro hacen grandes esfuerzos por lograr la estabilidad política y social en Honduras y por poner fin a la injusticia, la profunda desigualdad y la dependencia histórica de ese país , por lo que todos los Latinoamericanos debemos apoyar a la mandataria de Honduras, frente a los planes de una derecha hondureña que tanta pobreza y desigualdad han producido.

Finalizamos estas líneas con este llamado de la presidenta Xiomara Castro,”hago un llamado a las fuerzas conservadoras de este país que rectifiquen, ya que durante un año y tres meses de mi gobierno se han opuesto por todos los medios, a los cambios y a las transformaciones estructurales que he propuesto y que estoy ejecutando”, “la integridad de nuestro territorio no está en venta y no es mercancía».

