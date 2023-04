La delincuencia dominicana: sin códigos

La infancia es el reflejo más puro de la inocencia y, nosotros, tenemos el deber de proteger seres indefensos. En esta sociedad, el placer delictivo, consiste en matar a niños sin importarles lo que piensen o hagan las autoridades. Tal parece, ellos son la «autoridad».

El infanticidio es una práctica que atenta directamente contra el derecho a la vida de nuestros niños. Ya no puedes publicar fotos del niño en la escuela o colegio, porque lo secuestran; no podemos publicar que irán de viajes; no podemos llevarlo a carnavales; no podemos ir con ellos a los parques…

La sociedad está horrorizada. De poco valen las represalias, ya que, cuando una vida se apaga, poco se puede hacer; solo nos queda tomar medidas individuales y protegernos. Según mis fuentes, después de Haití, Guatemala y México, nuestra República Dominicana, en estos años, es de los países que más la delincuencia está matando niños.

Estamos ante psicópatas desalmados, que el único fin es dañar al prójimo. Hay que decir que tras todo esto: están las bandas criminales y sus incesantes luchas de poder y control, no solo del mercado del microtráfico, sino e incluso, del alarmante control de instituciones y territorial.

Hay que destacar, que no solo los policías son culpables; también son culpables los que formulan y diseñan las leyes, que todavía, a estas alturas, no existen penas severas contra el que mate, niños. Las penas deben ser severas, ya que, los niños gozan de total inocencia.

Los organismos de derechos humanos, tampoco se refirieron a estos hechos indignantes, demostrando, que sus intereses están muy lejos de la protección de los indefensos y de velar por los derechos de gente de bien. Es tiempo de hacer una profilaxis de «basuras» sociales y una inspección fina de aquellos organismos «parásitos» que no contribuyen con el desarrollo social.

Día a día, en nuestros medios de comunicación, solo se escuchan muertes, violaciones, extorsiones, robos, incendios, mafias, desfalcos; pero, lo más impactante es cuando tocan nuestros niños. Tres niños asesinados en una semana, e incluso, con tiros en sus cabecitas.