La Cuba socialista: Guarida de delincuentes

El pasado viernes 18 de enero del año en curso, la paz en Colombia se vio estremecida y el mundo reaccionó indignado, cuando un atentado terrorista con un automóvil cargado con poderosos explosivos detonó en el interior de la Escuela de Policía General Santander en la ciudad de Bogotá, dejando un saldo funesto de 21 muertos y 68 heridos.

Como resultado de las investigaciones inmediata que iniciaron los servicios de inteligencia policiales, el gobierno del presidente Iván Duque Márquez acusó mediante las evidencias obtenidas, al Ejército de Liberación Nacional (ELN), una guerrilla colombiana de orientación marxista-leninista de ser la organización responsable de tan oprobioso hecho.

El autor material de tan execrable acto terrorista fue identificado como José Aldemar Rojas Rodríguez (a) El Mocho, un conocido miembro del ELN el cual ya había perdido una de sus manos realizando otro acto terrorista anterior con explosivos. Posterior a la acusación hecha por el presidente Iván Duque, los máximos dirigentes de la organización guerrillera admitieron el hecho en un comunicado a la prensa y reconocieron al conductor como uno de sus miembros.

Como resultado de ello, el presidente colombiano solicitó al gobierno cubano la captura y entrega a Colombia de los autores intelectuales de este abominable crimen, los cuales se encuentran en la isla como resultado de los diálogos de paz llevados a cabo por el anterior gobierno de Juan Manuel Santos iniciados en Quito, Ecuador, en febrero del 2017 y trasladados a La Habana el pasado 3 de agosto de 2018.

Como era de esperarse ante este pedido de justicia, la dictadura comunista que siempre ha protegido a criminales, delincuentes y terroristas, rechazó tal solicitud alegando un motivo tan banal cuando dijeron: ” Cuba actuará en estricto respeto a los Protocolos del Diálogo de Paz firmados entre el gobierno y el ELN” expresó el canciller cubano Bruno Rodríguez en su cuenta de Twitter. En lo particular, no me extraña esta respuesta ya que, la dictadura totalitaria castrista siempre ha estado cimentada en el terror, la criminalidad y el irrespeto a las Leyes y Tratados. Basta recordar como trataron de pasar por el Canal de Panamá un avión Mig y diversas armas en las bodegas de un barco coreano como si fuera azúcar solamente.

Ante esa negativa de La Habana, el gobierno colombiano manifestó lo siguiente: “Lo que se presentó (el atentado terrorista) no fue una diferencia de opinión, lo que sucedió fue un acto criminal violador de los derechos humanos y ningún acto de esa naturaleza amerita ningún protocolo que evite que se haga justicia”. (cierro la cita).

Ante esa conducta insensible e irracional del gobierno cubano, me pregunto y le hago lo mismo a los lectores: Se justifica una postura tan indolente de un gobierno que se jacta de proclamarse “socialista, de dignidad y decoro?. Porqué se protege a una partida de criminales, que admitieron ser los autores intelectuales de ese horrendo hecho? Es que un simple protocolo que no fue fruto de este gobierno, vale más que la vida de 21 cadetes colombianos? A dónde quedó la llamada “justicia social” que tanto se jactan de proclamar a otros?

Siempre he calificado a la tiranía cubana de un gobierno sedicioso, criminal, abusivo, perverso, mentiroso, engañador y aliado a las peores causas que es, precisamente, en donde descansa sus principios políticos. Lo he sostenido varias veces: quien confía o cree es las palabras o actitud de sinceridad en su proceder de los musulmanes radicales y de los comunistas, puede creer perfectamente que un perro hambriento se puede amarrar con una soga hecha de longaniza y ésta quedará intacta.

La Cuba socialista: paraíso de la iniquidad internacional

La costumbre de recibir y anidar en su territorio a terroristas, asaltantes de bancos, estafadores del Medicaid de los Estados Unidos, traficantes de drogas, asesinos y vulgares delincuentes internacionales que huyen de la Justicia en sus respectivos países, es algo que data desde hace mucho tiempo, lo que nos demuestra que es un gobierno coludido con las peores causas sociales y políticas en las seis décadas que lleva oprimiendo a todo un pueblo.

Su cinismo es tan marcado y patético, que mientra los países de donde salen huyendo todos estos malandrines, los califican como vulgares ladrones y criminales por el prontuario delictivo que tienen, en la Cuba de Fidel y Raúl Castro los llaman ” luchadores sociales”. Como bien sabemos, los anacrónicos regímenes izquierdistas son especialistas en utilizar adjetivos calificativos hacia los demás, dependiendo si son afines o no a sus causas perdidas. En Cuba tenemos a los “gusanos”, que son aquellos que han salido buscando libertad y un mejor futuro; y en la Venezuela chavista sabemos de los “escuálidos” o “majunche”. Es la manera que tienen los socialistas de socavar la moral de sus oponentes, al no tener los argumentos válidos para hacer valer el fracaso de sus políticas.

Como muestra para sustentar mis criterios, vamos a ver de manera sucinta algunos de estos vulgares delincuentes que han obtenido refugio y apoyo en la isla de Cuba y que han contado con total respaldo del gobierno comunista.

1.- Cheri Laverne Dalton. Es conocida en Cuba como “La Madrina” y es buscada por el FBI . Formaba parte de un grupo radical negro en los años 70 que se dedicaban al saqueo de camiones de transporte de valores y dinero en New York. El 21 de octubre de 1981 asaltaron un camión de la empresa Brink, y escaparon con $1.6 millones de dólares, matando a dos policías y a un agente de seguridad e hiriendo a otro policía y dos guardianes. Vivió ocho años en clandestinidad en los Estados Unidos hasta que finalmente apareció en Cuba bajo el nombre de Nehanda Abiodun.

2.-Charlie Hill. Un veterano de Vietnam, perseguido por matar a un policía y secuestrar un avión de TWA. Pertenecía a un grupo radical de afroamericanos llamado “Republik of New Africa”. Transportaba en un vehículo armas y explosivos junto a otros dos individuos y cuando estaban cerca de Alburquerque, Nuevo México, fueron mandados a detener su marcha por el policía Robert Rosenbloom por exceso de velocidad y cuando el agente les ordenó que abrieran el baúl de auto, le dispararon. Estuvieron escondido en la ciudad y de ahí pasaron al desierto, en donde solicitaron un servicio de remolque, retuvieron al conductor y embistieron la cerca del aeropuerto local para tomar el avión en la pista que abordaban las personas y los desviaron hacia Cuba. Se gana la vida en Cuba como “bulevardero” (guía de turistas) con la ventaja del idioma inglés. Casó con una cubana y dijo a un reportero del Washigton Post respecto al policía que asesinó: “Nunca me he sentido culpable por ese policía”

3.- Joanne Deborah Chesimar . Es una de las fugitivas por la cual el FBI paga una recompensa de $2 millones de dólares. Está acusada de terrorismo doméstico, asesinato y huida ilegal para evitar el confinamiento. Era miembro del Ejército Negro de Liberación (Black Liberation Army). Remató a un oficial de la policía que cayó herido en un enfrentamiento en la autopista Turnpike en New Jersy en mayo de 1973. Fue capturada y condenada a cadena perpetua por ese hecho y se fugó de la prisión, apareciendo luego en Cuba en 1984 bajo el nombre de Assata Shakur

4.-William Guillermo Morales. Formaba parte de las Fuerzas de Liberación Nacional (FALN) puertorriqueñas, grupo conocido por haber cometido más de 100 atentados con bombas que ocasionar varios muertos y heridos. Fue condenado a 99 años de prisión por haber participado en un atentado con explosivos en New York, en el conocido lugar Fraunces Tavern en donde murieron 4 personas y 63 resultaron heridas. Escapó en el 1979 del Hospital Bellevue de New York en donde recibía atenciones médicas. Pudo llegar a México en donde guardó prisión por varios años por un delito y luego liberado en 1988 partiendo a Cuba. En 1999 fue visto en el Aula Magna de la Universidad de La Habana, formando parte del escogido grupo en donde iban a estar también Fidel y Raúl Castro Ruz, para escuchar un discurso del recién investido presidente de Venezuela Hugo Rafael Chávez Frías.

5.- Víctor Manuel Llerena. Era parte del grupo extremista boricua “Los Macheteros” y es buscado por el FBI por el robo de $7 millones de dólares a una furgoneta de la empresa Well Fargo en septiembre de 1983, en la cual la laboraba. Para cometer el hecho, drogó a sus dos compañeros de labores, puso el dinero en el baúl de auto y escapó. Fue transportado a México y desde ahí abordó un avión de Cubana de Aviación con rumbo a La Habana.

El botín fue transportado de contrabando en caletas en casas rodantes de Texas a México y desde esta nación a Cuba por funcionarios con estatus diplomáticos. Los detalles fueron revelados por el exagente de inteligencia cubano Jorge Masetti, el cual desertó en Europa y escribió su libro “El furor y el delirio” en donde escribió: “El gobierno cubano había proporcionado $50 mil para financiar el robo”. Masetti había participado en el traslado del dinero desde la Embajada de Cuba en México hacia La Habana, Cuba.

La lista es bien larga pues llega a 70 las personas buscadas por el FBI por delitos graves y asesinatos, y nos demuestra que la dictadura cubana ha sido permisiva con todos estos actos delictivos y le ha dado respaldo y alojamiento en su territorio a todos estos asesinos, ladrones y vulgares delincuentes. Esto sin contar que Cuba cedió su territorio al igual que la dictadura sandinista de Nicaragua, para el trasiego de drogas hacia Miami del Cártel de Medellín del legendario capo de las drogas, el fenecido Pablo Escobar Gaviria, según el testimonio del exsicario Jhon Jairo Velásquez (a) “Popeye” en su libro: “El Verdadero Pablo” (ver enlace): https://www.infobae. com/america/america-latina/ 2016/11/28/la-historia- secreta-sobre-la-relacion- entre-fidel-castro-y-pablo- escobar/

Tampoco podemos olvidar que en los años de 1968 al 1973, se pusieron de moda los secuestros de aviones en pleno vuelo, los cuales eran obligados a desviarse a Cuba, en donde los secuestradores aéreos sabían que no iba a recibir ningún castigo por sus actos delictivos y que por el contrario, iban a ser recibidos como dije anteriormente como “luchadores sociales”. La piratería aérea cesó cuando Cuba, debido a la presión de los Estados Unidos y la comunidad internacional, cedió a devolver a los piratas aéreos.

Esta es la verdadera Cuba revolucionaria y socialista que algunos articulistas defienden a capa y espada, tratando de abstraerse de una realidad dura y contundente que la historia la desnuda como una dictadura inmoral, asesina, alevosa, traicionera y oportunista.

Es por eso que, cuando leo a estólidos defendiendo a una tiranía tan inmoral como lo ha sido la de los Castro en Cuba, me viene a la mente la frase que nos legara Francois Marie-Arouet mejor conocido como Voltaire :

“Cuando el fanatismo ha gangrenado el cerebro la enfermedad es casi incurable”

New York, N.Y

