La Cuadratura de un Círculo Vicioso

EL AUTOR es economista y docente universitario. Reside en Santo Domingo

Según el Dr. Google, se denomina La Cuadratura del Círculo a un

ancestral algoritmo, matemático y geométrico, que todavía no ha

podido ser resuelto.

Hablando en sentido figurado, se dice de algo que es la "cuadratura del

círculo" cuando un evento representa un problema muy difícil o

imposible de resolver.

En nuestro país, nos damos el lujo de tener un Algorithmo, similar

compuestos por los cuatro lados de la cuadratura, en lo referente al uso

de los fondos públicos. Esta encerrona geométrica es recurrente y

plagada de un Gatopardismo impenitente.

NOTA: Cambiar todo para que todo siga igual.

Lado No.1 del Cuadrado:

Los Vórtices económicos recurrentes, están compuesto, entre otros ,

por los Gastos en Publicidad, Subsidios Recurrentes, Clientelismo

Populista y el Dispendio Gubernamental y/o Corrupción.

Es muy difícil determinar con exactitud el monto anual de este Vórtice.

Sin embargo, se asume que recurrentemente, representa más del 33%

del Producto Interno Bruto del país.

Lado No.2 del Cuadrado:

El sinuoso y accidentado Ordenamiento Jurídico de nuestro país,

todavía no da señales de una transformación profunda que garantice el

orden público y la seguridad ciudadana. Esta situación alimenta el

perpetuamiento de un régimen SIN consecuencias, donde impera el

trafico de influencias, las coimas, la violencia de género, el

enriquecimiento ilícito, la transversalidad de la delincuencia (drogas

contrabando, trata,etc) y el irrespeto a los valores patrios.

Lado No.3 del Cuadrado:

Desde que se abandonaron los postulados Hostosiano en nuestro

sistema educativo (publico y privado), la juventud viene creciendo

dentro de esquemas sociales totalmente divorciados con nuestra

idiosincrasia histórica y cultural. Amén de transgiversar el basamento

ético y moral.

Es harto consabido que las connotadas pruebas PISA nos ponen en el

¨dogout académico¨ frente al mundo. Esto así, debido a que también

no somos competentes en las matemáticas, ciencias naturales e

historia universal.

Hoy día es más importante ser un ¨Influencer¨, chabacano y pueril, que

poseer un PhD o Maestrías. Esta cualquierizacion de los valores morales

unido a un sistema de escolaridad trashumante, son ingredientes

fundamentales para continuar la política de ¨rebaño social¨ que hoy

tenemos.

Lado No.4 del Cuadrado:

Los tres lados anteriores se complementan con la morfología de

nuestro sistema de salud (público y privado), donde la atención

primaria y la alimentación balanceada están siendo manipuladas por

intereses financieros, políticos y clientelistas.

Un pueblo sin salud, educación, moralidad y con un Estado

desarticulado financieramente, NO podrá proyectarse hacia el futuro

como una nación prospera, estable y geopolíticamente situada. Esta

Cuadratura nos tiene envueltos en un circulo vicioso que está minando

no sólo nuestra identidad, si no también que nos proyecta como un

estado bisagra de las apetencias geopolíticas de la región y, más allá.

¡Comparte esta noticia!

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.