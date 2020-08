La coyuntura no favorece a Trump 

Al fin Donald Trump reconoce que la elección del próximo noviembre será reñida. El presidente, que ganó sorpresivamente las elecciones de 2016, en esta oportunidad puede que no cuente con la coyuntura que lo favoreció en aquella ocasión debido a premisas que se produjeron en ese entonces que en este 2020 probablemente no se repitan.

Y es que en aquella elección gobernaba Barack Obama en su segundo período presidencial, lo que no generaba una urgencia en los demócratas por evitar una reelección de un presidente republicano cómo ahora, sino que el objetivo al interior del Parido Demócrata era la obtención a toda costa de la candidatura presidencial, lo que desató una encarnizada lucha entre el sector moderado representado por Hillary Clinton y la izquierda socialdemócrata del partido, liderada por Bernie Sanders.

Aquella lucha entre los dos principales precandidatos demócratas provocó una erosión en la unidad del PD, a tal punto que los seguidores de Sanders, muchos de ellos, decían odiar a Hillary porque supuestamente esta era una corrupta que representaba el llamado “establishment” del partido, el que según alegan, “favorece a los más ricos, a Wall Street y a las grandes corporaciones, en detrimento de la clase más pobre y trabajadora”.

Ese resentimiento en las bases seguidoras de Sanders fue fomentado por el propio precandidato en sus constantes denuncias contra el “establishment”, lo que fue exacerbando “el odio de clases” en sus fanatizados seguidores.

Eso motivó que en la convención de ese partido donde se proclamaría a la triunfadora Hillary, los seguidores de Sanders protestaran estridentemente por el obligado respaldo dado por el senador a la futura candidata, lo que posiblemente se manifestó en el resultado de las elecciones, donde esta perdió aún ganando el voto popular con unos cuantos millones por encima de Trump.

Ese descontento de muchos de los seguidores de Bernie Sanders potencialmente llevó a los fervientes seguidores del senador a no votar por la candidata demócrata o a abstenerse de asistir a votar por no simpatizar por la ex primera dama y otrora Secretaria de Estado a la que detestaban por “corrupta” y enemiga ideológica.

Como sabemos, en los Estados Unidos no se gana solo con el voto popular, pues lo que cuenta al momento del conteo son los votos electorales que son emitidos por los delegados obtenidos por cada partido participante en el proceso electoral, siendo los ganadores de cada estado los que se quedan con la mayoría de los delegados en juego; por lo que el triunfo en la mayoría de los estados es imprescindible para obtener la presidencia.

Ahora bien, en esta oportunidad, esa coyuntura no se va presentar, ya que Joe Biden no tiene la alta tasa de rechazo que generaba Hillary en los seguidores de Sanders, por lo que estos en esta ocasión tienen una fuerte motivación para ir a votar, pues Trump genera en ellos una fuerte repulsa que al final pesará bastante en el ánimo de dichos votantes que los impulsará a participar más activamente en las próximas elecciones, lo que significa un aumento considerable en la cantidad de delegados a conseguir en noviembre por el PD y su candidato en algunos estados claves.

Pesará mucho en las espaldas de Trump, la enorme cantidad de fallecidos en el país por la pandemia del Covid-19 producida por el nuevo coronavirus surgido en China y diseminado luego por todo el planeta causando una tragedia generalizada. Se espera que para el momento de las elecciones la cantidad de muertes ande por alrededor de los doscientos mil o más que se suma al descrédito de su administración por el evidente mal manejo de la crisis sanitaria.

Fuimos testigos que desde el principio la pandemia fue soslayada verbalmente por el mandatario, cuando afirmaba que el patógeno no era tan peligroso, dando a entender que los científicos exageraban, incitando además a no usar las mascarillas y llamando a sus seguidores a mítines de campaña, lo que alarmó a la mayoría de los norteamericanos que veían con horror el peligroso avance de la mortal pandemia.

La irresponsabilidad, la ineptitud, la irreflexión y la falta de liderazgo, han sido los signos más destacados en los años de gobierno del magnate neoyorkino, lo que ha motivado que un grupo de republicanos y expertos en seguridad que sirvieron en otras administraciones, demócratas y republicanas, hayan enviado a los medios una declaración donde manifiestan su disgusto por la conducción errática del país por parte del controversial mandatario, llamando de paso a votar en su contra, para evitar, según ellos, la desaparición de la democracia en Estados Unidos.

En mi opinión el presidente Trump probablemente perderá las elecciones venideras, por lo que esperamos que eso no genere una crisis institucional al no querer este reconocer su derrota alegando fraudes o irregularidades inexistentes, lo que provocaría aún más desestabilización en el sistema democrático que tanto ha prestigiado a la querida y por muchos admirada gran nación norteamericana.

