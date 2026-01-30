La clase política dominicana lamenta muerte Alburquerque

«Hoy, con el corazón en las manos, despedimos a nuestro amado padre, el Ing. Ramón Alburquerque Ramírez, honrados de ser sus hijos», escribió su hija Mónica Alburquerque en su cuenta de la red social X.

De inmediato, políticos y representantes de diversos sectores expresaron por distintas vías condolencias por su deceso.

VOCACION DE SERVICIO Y PRNSAMIENTO CRITICO

Alburquerque fue «un hombre de firmes convicciones, pensamiento crítico y profunda vocación de servicio» y su trayectoria «deja una huella imborrable en la historia política nacional», destacó en un comunicado publicado en X el Partido Revolucionario Moderno (PRM), organización a la que se integró tras su salida del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), del que fue presidente.

El Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) también expresó en esta red social «su más sentido pesar» por la muerte del dirigente político, quien desde el pasado 19 de enero estaba ingresado en el Centro de Diagnóstico Medicina Avanzada y Telemedicina (Cedimat), tras ser trasladado ese día al país desde Estados Unidos, donde recibía tratamientos para el cáncer que le fue detectado hace varios meses.

SERVIDOR PUBLICO INTACHABLE Y DEFENSOR INTERESES RD

La misma vía utilizó el dirigente peledeísta Francisco Javier García quien destacó que el exsenador por Monte Plata «fue protagonista de primera línea en procesos claves de la vida democrática de la República Dominicana; y como funcionario público, un servidor intachable y defensor de las luchas e intereses de nuestro país».

«Durante más de cinco décadas honró la vida democrática, representó con entrega a Monte Plata y sirvió al país con ética y amor por su país. Su partida a los 76 años deja un profundo vacío», escribió por su lado, Adriano Espaillat, primer inmigrante dominicano en el Congreso de Estados Unidos.

Nacido el 5 de junio de 1949, Alburquerque estuvo a cargo de los ministerios de Economía, Planificación y Desarrollo; Energía y Minas, así como de la Comisión Nacional Técnica Forestal, actualmente Ministerio de Medio Ambiente.

an/am