La Ciudad de Nueva York supera los muertos por COVID-19 de toda China

NUEVA YORK.- El número de muertes e infecciones por coronavirus en NYC ha superado a todas las de China e Irán, según las últimas estadísticas.

Sólo en NYC ha habido al menos 3,544 muertes y 74,601 infecciones reportadas hasta anoche, ambas cifras por encima de toda China, cuna de la pandemia.

En todo el estado NY suman 5,489 fallecidos y 142,384 contagios por COVID-19 hasta esta mañana, según datos oficiales.

En China se reportaron 3,335 muertes entre 82,718 casos. Y en Irán 3,872 fallecidos y 62,589 infecciones.

Las muertes en NY representan aproximadamente el 44% de todas las de EEUU por el virus (12,857), mientras que sus casos ocupan 35% del total nacional (400,549).

España e Italia, que tienen la mayoría de los casos después de EEUU, han acumulado 13,912 y 17,127 muertes, respectivamente. Francia, que tiene el cuarto recuento de casos más grande, ha reportado 10,343 fallecidos al momento.

Los números brutos no tienen en cuenta los casos que pueden no haberse informado, destacó New York Post.

Específicamente en NYC, se estima que “Docenas, si no cientos, de muertes por coronavirus en la ciudad no se incluirán en la sombría cuenta, porque las víctimas murieron en su hogar sin hacerse la prueba”.

Geográficamente, la mayoría de los contagios y muertes se han ubicado en Queens, Brooklyn y El Bronx. Y en cuanto a sexo, los hombres siguen superando a las mujeres, confirmando una tendencia mundial.

“En general, en los humanos, no importa cuál sea el agente infeccioso, las mujeres tienden a ser mejores para derribarlo, porque tienen un sistema inmunológico más robusto”, dijo la Dra. Kathryn Sandberg (Georgetown University), a The New York Times.

Hasta anoche, ha habido casi 56 muertes masculinas de COVID-19 por cada 100 mil personas en NYC; cifra que casi duplica las 30 mujeres fallecidas por cada 100 mil personas, según datos del Departamento de Salud.

En cuanto a hospitalizaciones, aproximadamente 286 hombres están recluidos por cada 100 mil personas en la ciudad, en comparación con unas 175 mujeres por la misma proporción, informó Pix11.