La China de Xi

Madrid, España. Madrid, de las urbes de Europa.

Subtitulado por el autor del presente ensayo como: La gran China de Xi Jinping [中国是习近平的伟大国家]

Sobre la firmeza

La fuerza es la energía acumulada o la que se percibe. Esto es muy cambiante. Los expertos son capaces de vencer al enemigo creando una percepción favorable en ellos, así obtener la victoria sin necesidad de ejercer su fuerza. Gobernar sobre muchas personas como si fueran poco es una cuestión de dividirlas en grupos o sectores: es organización. Batallar contra un gran número de tropas como si fueran pocas es una cuestión de demostrar la fuerza, símbolos y señales.

Se refiere a lograr una percepción de fuerza y poder en la oposición. En el campo de batalla se refiere a las formaciones y banderas utilizadas para desplegar las tropas y coordinar sus movimientos. Lograr que el ejército sea capaz de combatir contra el adversario sin ser derrotado es una cuestión de emplear métodos ortodoxos o heterodoxos.

La ortodoxia y la heterodoxia no es algo fijo, sino que se utilizan como un ciclo. Un emperador que fue un famoso guerrero y administrador, hablaba de manipular las percepciones de los adversarios sobre lo que es ortodoxo y heterodoxo, y después atacar inesperadamente, combinando ambos métodos hasta convertirlo en uno, volviéndose así indefinible para el enemigo [(…)].

Que el efecto de las fuerzas sea como el de piedras arrojadas sobre huevos, es una cuestión de lleno y vacío. Cuando induces a los adversarios a atacarte en tu territorio, su fuerza siempre está vacía (en desventaja); mientras que no compitas en lo que son los mejores, tu fuerza siempre estará llena. Atacar con lo vacío contra lo lleno es como arrojar piedras sobre huevos: de seguro se rompen. Cuando se entabla una batalla de manera directa, la victoria se gana por sorpresa. [(…)].El arte de la Guerra. Sun Tzhu. Capítulo V. Página 162.

Todo aquello iba a tener lugar en una masa territorial de 9,996 960 kilómetros cuadrados (solo por detrás, en extensión superficial, de Rusia y Canadá), con una población de mil cuatrocientos un millones, ochocientos ochenta y dos mil novecientos ochenta y cinco [(1401,882 985) dato de enero del 2019] habitantes.

En este vasto territorio nació un acucioso e inteligente político de nombre Xi Jinping el 15 de junio de 1953. Xi Jinping es pequinés y es descendiente de la etnia Han-pinyin, una estirpe familiar con sangre fluida por las venas de familias importantes de la República Popular China en un 90 por ciento y de las de Singapur y Taiwán en casi un 80 y 98 por ciento.

De ahí que conozcamos las continuas ofertas sobre el Secretario General del Comité Central del Partido Comunista y presidente de China sobre sus hermanos de Taiwán. Los Han son esa destacada etnia que desde tiempos remotos ha ocupado ciertos peldaños por debajo de los Qing, pero con una alta valía para los chinos. Xi es hijo de Xi Zhongxun (padre) y Qi Xin (madre) y tiene un hermano: Xi Yuanping. Está casado con Pen Liyuan con quien procreó su único hijo: Xi Mingxe.

Xi estudió en una de las principales universidades de Pekín: la Universidad de Tsinghua, alta casa de estudios en la que se graduó de Ingeniero Químico, obteniendo en esta misma sede académica más tarde un Doctorado en Ciencias Políticas: Mención Teoría Marxista, al tiempo que accedía a estudios de post grado en relaciones humanitarias y ciencias sociales.

Previo a todos sus estudios, Xi, durante la parte final de su adolescencia y arribo a su adultez, había sido remitido por el gobierno de Mao Zedong acampos de China a cumplir con los mandatos del instaurado gobierno comunista, , a cumplir con deberes políticos trazados durante la llamada Revolución Industrial de Mao, que se extendió en el tiempo desde el año 1966 a 1976, en cumplimiento además de la Liangiahe (producción campesina en las comunas).

Venía de pasar por una educación que rayaba la circunspección política ya que Xi Zhongxun, su padre, había sido el fundador y jefe estratega en el norte de China de la guerrilla que luchó contra el Kuomingtan (KMT), que era el partido nacionalista chino adverso. Zhongxun, además, había sido primer ministro en el gobierno de Mao.

Para el primer mes del año 1974 Xi Jinping tomó la decisión de pasar como militante del Partido Comunista de China (PCCh), y ya en este tiempo se ha establecido como líder importante de la entidad que entonces dirigía el Estado pasando a ser nombrado, catorce años más tarde (año 2000) Secretario del Partido, con nombramientos sucesivos de Gobernador en el territorio provincial de Fugián, Secretario Político de primera línea en Zehiang y luego en Shangai, donde tuvo que librar una batalla interna por acusaciones de sus adversarios políticos de corrupción escandalizados éstos por el ascenso meteórico del político pequinés.

Siete años más tarde, sin embargo, y contra todo pronóstico, Xi Jinping salía nombrado como miembro del Comité Político del Buró Político Permanente del Partido Comunista de China, y, casi de forma simultánea se depositaba en él la responsabilidad de presidente de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. No tardó su gestión y orogénesis en ser reconocida y en marzo de este mismo año era escogido Vicepresidente de la República Popular China y de la Comisión Militar, pasando, posteriormente al Comité Central del partido y a dirigir las escuelas de formación política del mismo y como militar meritorio al Ejército de Liberación de su país.

Ya para 2012 se convertía en el sucesor de Zheng Kinhong como Primer Secretario del partido. Fue el 15 de noviembre de 2012 cuando se convirtió en Secretario General del Partido Comunista y el 14 de marzo de 2013 cuando ascendió a la presidencia de China, responsabilidades que aún ostenta. Las fechas de sus ascensos, por supuesto dejan claro, que el cargo más importante es el de Secretario General, desde el cual su partido y miembros del Estado lo convirtieron en ente vitalicio, con respeto, por su cordura, preparación, afabilidad y mesura política, en todo el mundo.

Oro hurgado: Xi Jinping: The gobernance of China. /Xi Jinping: General Secretary (Speeches). /Xi Jinping: Up and out of poverty (Arriba y fuera de la pobreza). /Confucio: Los cuatro libros (Traducción de Joaquín Pérez Arroyo). /Sun Zhu: El arte de la guerra./Mencio: Sobre la naturaleza humana./Raúl Ramérez Ruiz: El sueño chino de Xi Jinping./Raúl Ramírez Ruíz: China: una historia en construcción./Yue Dayyun. Patrimonio cultural chino y su transmisión./Conversaciones con las hermanas: Olga y Sandra Sanh Ho (1991: Universidad Iberoamericana (Unibe). Datos propiedad del doctor Manuel Antonio Mejía y autor del presente artículo.

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.