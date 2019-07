La chacabana imprime versatilidad a la moda masculina

SANTO DOMINGO.- Aunque en la República Dominicana es normal esuchar que “solo existe una estación”, el verano, con la llegada de los meses de calor en la vestimenta masculina se impone una prenda que, sin dudas, les imprime mucha versatilidad: la chacabana.

Se trata de una pieza de vestir de personalidad camaleónica, ya que hace ver a quien viste muy elegante y a la vez fresco, sin importar que la lleve a una actividad corporativa en un imponente salón de actos, o en un coctel a orillas de la playa, donde siempre cae perfecto su diseño y textura.

Cristian Lagares, diseñador con una amplia trayectoria en el mundo de las chacabanas, señala que, ciertamente, aunque a algunas personas no les gusta por el tema del “planchado”, el lino es la tela que le da más personalidad y vida a estas prendas; sin embargo, el creativo no hace a un lado texturas como el algodón italiano, que ofrece muchas opciones en textura que el lino no ofrece.

De igual forma, Lagares expresa que, aunque es cierto que un traje e incluso, una chaqueta sola hace ver a cualquier hombre bien vestido, pero las chacabanas también… ¡y son más frescas!

“Dadas las líneas de diseño que caracterizan a las chacabanas, estas siempre llamarán la atención, porque cada detalle que las caracteriza son puntos que te guían hacia líneas limpias, perfectas y sosegadas”, señaló el diseñador.

Asimismo, destacó que no importa si se trata de un abuelo, o un padre adulto o joven: “Un hombre que viste una chacabana siempre llamará la atención de manera agradable, y siempre transmitirá un espíritu de madurez y jovialidad en cualquier ambiente en el que se desenvuelva”.

El diseñador aclaró que, siempre y cuando el caballero lleve una chacabana que se ajuste a su cuerpo, a la medida, se verá elegante: “Sin embargo, si utiliza esta pieza con medidas inapropiadas, sin dudas le hará lucir mayor”, destacó.

Especialmente para el verano, Lagares recomienda a los padres adultos y jóvenes utilizar chacabanas en tonos pasteles de color azul, blanco y rosa, aunque puntualizó que no deben descartarse los diseños que combinan perfectamente estos colores, ofreciendo un aire de modernidad a quien las usa.

Puede visitar la tienda de Cristian Lagares en la Plaza las Américas I, en la avenida Winston Churchill esquina Roberto Pastoriza, Santo Domingo o comunicarse a los teléfonos 809-563-6613 o 809-566-1697. Sígalo en las redes con su cuenta @cristianlagares

of-am