La carta de Juan López

EL AUTOR es periodista. Reside en Santo Domingo.

Único criterio sopesado para hacer llegar mensaje contra cualquier asomo de corrupción, en el caso del INAIPI, ha sido el político. Sin importar que por errores ajenos al manejo de esos servidores públicos, como la omisión de esa institución en primer decreto para compras de emergencias aunque por otra parte se le presionaba a cumplir con la parte que le correspondía, se incurrieran en fallas que para nada estaban asociadas a manejos corruptos.

Hay una campaña en curso para escandalizar los procesos de compras que lleve a cabo el gobierno en esta circunstancias en la que la prioridad de salvar vidas y la sobredemanda mundial de los mismos productos generan un incremento desproporcional de sus precios, que he enfrentado, pero reitero que en caso INAIPI se ha actuado de manera cobarde, irresponsable y abusiva.

Un fragmento de documento de Juan López, ex subdirector destitituido:

“A la Directora del INAIPI, al ser incluida en la Comisión de Asuntos Sociales para enfrentar los efectos del COVID-19; en la primera reunión de dicha comisión le pidieron actuar de inmediato llevando alimentos a miles de familias que tienen niños y niñas registrados en 127 Estancias Infantiles y 515 Centros CAFI, a nivel nacional, empezando por las Estancias.

Bajo los efectos de esa presión, la Directora no se percató de que el INAIPI no se encontraba incluido en el Decreto No. 133-20, de fecha 19-3-20, que identifica las instituciones gubernamentales facultadas a realizar procedimientos de emergencias para realizar compras y contrataciones.

Le hice esa advertencia, mediante correo electrónico, pidiéndole que gestionara dicha inclusión, lo cual pudo obtener el 2-4-20, mediante el Decreto 144-20. Pero ya, como consecuencia de “la presión y la prisa” el proceso se había iniciado, A PESAR DE LO CUAL, PREVIAMENTE YO HABÍA EXPRESADO QUE NO ESTABA DE ACUERDO, a partir de ese momento me mantuve al margen de dicho proceso.

En atención al cronograma de actividades del pliego, las ofertas técnicas y económicas debían presentarse el 2 de abril, a las 9:00 am. El Comité de Compras y Contrataciones del INAIPI no se reunió porque no lo convoqué, por lo cual no hubo quórum. Solo un miembro del Comité, acompañado de un Notario Público, recibió las ofertas. ESE FUE UN ERROR, PUES VIOLENTABA EL DEBIDO PROCESO.

Al momento del decreto con las destituciones, el procedimiento de urgencia no se había adjudicado, se encontraba en la fase de evaluación por parte del equipo de peritos. El Comité de Compras y Contrataciones, que yo presidía desde marzo del 2017, no lo había conocido ni emitido resolución alguna, al momento que se hizo la denuncia pública.

El otro error que se cometió fue técnico, ya que en el cronograma de actividades del procedimiento, se habilitó muy poco tiempo entre una actividad y otra.

Como se ve, yo no participé en la recepción de las ofertas, tampoco conocí ni aprobé los resultados de la evaluación. En honor a la verdad: ¡No tuve ni arte ni parte en dicho proceso!

Yo era el presidente del Comité de Compras y Contrataciones del INAIPI, desde marzo del 2017, es la razón por la cual aparezco en la lista de supuestos corruptos

Lo reitero con firmeza y decisión: No cometí ningún delito ni acto de corrupción. A toda mi familia, relacionados y el pueblo dominicano, LES JURO ANTE DIOS que he sido víctima de una arbitrariedad con propósitos políticos electorales. Mi alma está salvada”

