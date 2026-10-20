La bomba de tiempo fronteriza 

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POR YOAREM MONEGRO

Al parecer el tablero geopolítico cambió y estamos viendo a nivel internacional el ensayo o antesala de una Tercera Guerra Mundial. Es increíble cómo los países que gozaban de la cultura y arquitectura que por siglos fueron los ejemplos de los libros de historia universal, estos últimos días se parecen a la trilogía de películas que fueron una crónica de una muerte anunciada: Olimpo Bajo Fuego (2013), Londres Bajo Fuego (2016) y Presidente Bajo Fuergo (2019). Aunque algunos contextos son distintos, los escenarios, enfoques y objetivos son los mismos.

Cuando la mayor debilidad del ser humano es la ambición, el poder no es suficiente. En hechos lamentables y desmedidos, hemos visto cómo la seguridad nacional está lacerada en la mayor parte de los países de Europa y qué decir de Occidente, como resultado de la permisividad migratoria que ha favorecido y lucrado a grandes bolsillos a costa de la soberanía nacional. Sostenemos la frase: «Pongamos las barbas en remojo».

Europa está compuesta por 44 países. La educación, civilización y hasta la compatibilidad de culturas favorecieron que en muchas naciones europeas, al gozar de intereses similares, sus fronteras tuvieran características diferentes a otros territorios, salvo sus excepciones. Ejemplo de ello es el Visado Schengen, diseñado para circular únicamente dentro del Espacio Schengen, un área de libre circulación integrada por 29 países.

Los temas que más apasionan al ser humano, aun sin tener la preparación adecuada, son los siguientes: deporte, medicina, política y, el más complejo, religión. Son temas que, si no se administran bien en un conglomerado de personas, traen conflictos; mucho más cuando hay una migración abierta.

El detonante silencioso de las guerras del siglo XXI

La excesiva migración de un país cualquiera hacia otro es una bomba en la que solo es cuestión de tiempo para su detonación. Lo que está sucediendo no solo en Europa, sino incluso en Estados Unidos, se ha visto venir; y seguirán siendo más si no se toman cartas en el asunto con una fuerte población africana y haitiana que han arrabalizado el territorio americano. En América y el Caribe tenemos otros países que están en aviso y no lo han notado, como por ejemplo Argentina, México,, República Dominicana y Brasil denreo de otros.

Las situaciones de incrementos de los precios, la canasta básica, el transporte y el combustible son problemáticas sociales y económicas, pero no han sido el detonante. Este es religioso y de toma de poder de territorios que consideran suyos (ojo con esto: territorio que entienden que les pertenece). Destruir monumentos históricos para colgar banderas, como pasó en varios puntos de Francia para colocar la bandera de Palestina, esto no es protesta social: es toma y apropiación de territorio por el islam.

De los participantes en las protestas dando agua a los policías, y si hubiera sido veneno habrían colapsado todos, porque todos las recibieron las aguas, de quien fue el fallo, de quien regalo, de los que la recibieron, de los superiores que no tenían hidratados a los policías. También este punto sirve de enseñanza a las debilidades de occidente. No de todos, porque en El Salvador se logró estabilidad con un sistema de manos de hierro, y ha servido de ejemplo: Querer lo es Todo.

El presidente de los Estados Unidos Donald Trump, dijo en un mensaje desde su cuenta oficial: «Lo que está ocurriendo en Francia no es menos que una migración masiva fuera de control. Esto no se trata de escuelas, se trata de que el islam quiere tomar el control de un país que alguna vez fue grande».

Algunas Cifras

Cerca de 550,000 personas distribuidas en 110 marchas estuvieron este pasado sábado 17 de octubre movilizándose en distintas manifestaciones. Se registraron 1,200 detenidos en un solo día, 150 policías heridos el domingo 18 de octubre y 9 ciudades con saqueos, datos proporcionados por el Ministerio del Interior en París. Por su parte, la central CGT indicó que eran 800,000 personas. Esta es la mayor movilidad de la ola migratoria que empezó en septiembre de este año 2026.

Dónde Iniciará el próximo conflicto

Por el momento, destruyeron 143 años de historia con el colapso del Ayuntamiento de Limoges al que, para completar el hecho, le prendieron fuego: un patrimonio cultural hecho pedazos.

Europa está en alerta. En los cielos se visualizan los aviones cazas de la OTAN que despegaron la madrugada del 18 de octubre desde la base de Lituania para interceptar un dron no identificado que cruzó espacio aéreo no autorizado, el cual luego se estrelló cerca de Pasvalys, junto a la frontera de Letonia.

Efecto dominó

Dentro de las medidas se prevén deportaciones masivas en toda Europa y un cierre definitivo de las fronteras hasta nuevo aviso. Esto causará un impacto en la economía de Occidente porque las exportaciones se verán afectadas; de igual modo ocurrirá para otros países. Las ventas de productos nacionales, por su parte, recibirán un espaldarazo porque tendrán que bajar los precios debido al impacto del conflicto. A esto se suma que en el caso de Colombia se anunció el cierre de 14 embajadas y aproximadamente 15 consulados, lo que también afectará las relaciones exteriores de ese país como medida preventiva a la ola extranjera.

Sin ley ni control

Hace poco, el gobierno alemán implementó un sistema mixto donde el reclutamiento sigue siendo voluntario, pero la administración y ciertos registros vuelven a ser obligatorios por una norma que entró en vigor el 1 de enero de este 2026. Por otro lado, se ha solicitado en este país la deportación masiva de los sirios.

De igual modo, en la República Dominicana anteriormente el reclutamiento se hacía una o dos veces al año; sin embargo, hemos visto varios reclutamientos en lo que va de año, destinando recursos incluso a las provincias para dar oportunidad de ingreso.

El tráfico de armas (de envío y de ingreso) no es ajeno, al igual que el de sustancias controladas, drogas y la fabricación de ambos negocios ilícitos. Esto es un arma de doble filo y un cuchillo para la garganta, porque se están estableciendo y permitiendo operaciones a ciudadanos internacionales que tienen carta blanca para circular: desde mexicanos, colombianos, venezolanos, musulmanes y árabes, hasta la masiva invasión haitiana.

La Ilusión de la soberanía

Todo es por etapas o fases. En muchos países de Europa iniciaron con importantes aportes, inversiones y construcciones (mezquitas, empresas, fuentes de empleo) hasta llegar a lo que hoy estamos viendo. ¿Acaso esto suena familiar?

Es lamentable ver a la «ciudad del amor» llena de humo, basura y con la bandera de Palestina en las torres; o a los españoles en Ceuta que no pueden enviar a sus hijos a los colegios y temen salir a las calles fruto de la crisis migratoria, mientras Alemania realiza movimientos estratégicos. Por otro lado, se han tenido que desviar aviones por amenazas de bomba, como ha sido el caso de Israel-Austria. Esto recuerda a aquellas fechas históricas con múltiples casos similares. Según las trilogías cinematográficas, eran varios objetivos al mismo tiempo, y lo estamos presenciando en una modalidad similar.

Mientras tanto, Amnistía Internacional protesta frente a la embajada dominicana pidiendo que paren las «políticas migratorias racistas» en la República Dominicana. ¿Qué pretenden?

Fronteras abiertas, conflictos ciegos

Lo que hemos visto de Europa no son simples protestas sociales: son conflictos ideológicos por la conquista de un territorio, con intenciones de moverse hacia Occidente. Según Nayib Bukele, presidente de El Salvador: «Francia podría lograrlo en una semana, la violencia contra quienes protegen a la ciudadanía no puede normalizarse».

En la República Dominicana ya tenemos una suma incontable de haitianos, además de mezquitas, restaurantes, construcciones e inversionistas de varias nacionalidades, una población fuera de control armada y sin gobierno que son los vecinos directos en donde además tienen un asentamiento internacional de tomar en consideración dentro de ese suelo y que deben poner a pensar por los ejemplos internacionales. ¿Qué sigue? ¿Estamos preparados?

jpm