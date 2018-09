Muchos son los usos que en la vida cotidiana ciudadanos le dan a la llamada bola de cristal para pronosticar los numeros de loterías y acertar al primer premio, otros como Orlando Méndez en su programa deportivo de la Z-101 utiliza una hipotética bola de cristal para saber cuál equipo saldría ganador y darle una oreja a los fanáticos para que realicen sus apuestas y, hasta existe un programa con ese nombre en España para divertir a la gente presentando música y diversos shows. En República dominicana, en política hay algunos que están apostando a ser candidatos auxiliándose de la bola de cristal.

Los recientes resultados de la encuestadora ASISA que hizo público el 11 de septiembre del 2018 donde daba como virtual ganador al Dr. Leonel Fernández del PLD con un 48.2% frente al candidato mas cercano Luis Abinader del PRM con un 40.2%, similar al resultado que daba la encuesta el 11 de septiembre del 2014 a Danilo Medina, del cual todos sabemos que Danilo Medina salió ganador 19 meses después, o sea en las elecciones del año 2016 con más del 62%.

Aunque muchos relacionan esta encuestadora con gente muy cercana a expresidente Fernández, los resultados indicarían que, si el actual presidente de la republica Danilo Medina no se presentara como candidato a la presidencia de la república por el PLD en el año 2020, el único candidato que tiene los números para ganar las elecciones del 2020 sería el doctor Leonel Fernández; por consiguiente ya se daría por descartado que unos de los aspirantes relevo a lo interno del PLD le ganara, porque la misma encuesta revela una simpatía de un 62% a lo interno y los candidatos relevos no pasan de un digito.

No soy supersticioso, pero he consultado a la bola de cristal y pude ver cómo está el ajedrez de la política a lo interno del PLD y ella me dice que de los 6 precandidatos solo dos pueden ganar las elecciones del 2020, que son Danilo Medina Sánchez y Leonel Fernández Reyna, existiendo una tercera opción con el apoyo de uno o de otro, podría prender una tercera opción y salir con posibilidades ganadora. Esto solo podría ocurrir si se presenta un tranque donde ni Danilo ni Leonel pudieran ir como candidatos.

Dentro de los precandidatos con mayores opciones a lo interno del PLD, según la última encuesta de ASISA, están: “La encuesta Asisa septiembre 2018 registra entre el total de electores consultados, que, si las elecciones presidenciales se celebraran el día de hoy, el 48.2 % votaría por Leonel Fernández (PLD) y el 40.2 % por Luis Abinader del PRM. Un 5.9 % expresa que no votaría por ninguno de ellos y el 5.6 % se abstiene de contestar. El restante 6.8% se divide entre Francisco Domínguez Brito (2.5 %), Reynaldo Pared Pérez (1.7 %), Carlos Amarante Baret (1.5 %), Andrés Navarro (0.7 %) y Temístocles Montas (0.4 %). El 19.9 % afirma no saber aún por quién votaría”.

El panorama político dentro de los partidos de oposición aun no se ve con claridad y si comparamos los resultados de la encuesta ASISA del mes de septiembre del 2014 con los del mes de septiembre del 2018 la oposición aparece en la misma situación, con la diferencia de que el PRM es un partido con experiencia electoral ya que viene de obtener un 35% con la alianza del PRSC y si sale ileso del proceso de primarias internas que se avecina y logra a la vez concertar las alianzas con la mayoría de las fuerzas de oposición, podría desempeñar un mejor papel en las elecciones 2020, dependiendo del resultado de Sí es Luis o Sí es Hipólito.

La bola de cristal me dice que en caso de que Danilo Medina decida relegirse a lo interno del PLD por tercer mandato consecutivo en base a primarias abiertas y con el Dr. Leonel Fernández como contrincante, el primero ganaría las primarias, previendo que se mantenga el nivel de popularidad y la aceptación que en ese momento este pasando el mandato del presidente y, con la favorabilidad del Comité Central y del Comité Político de imponer el método de primarias. No obstante, el panorama dentro del PLD aún no está definido y, mucho menos para la oposición política.

Podríamos concluir con los pronósticos de la bola de cristal que el escenario político a lo interno del PLD esta dominado por dos líderes: Danilo Medina Sánchez y Leonel Fernández Reyna y que ellos llegarán a un acuerdo que sea el mas favorable para el país y que sin el apoyo de uno u otro líder, una tercera opción no tendrá éxito para ganar las elecciones para el 2020. Y cualquier de los dos candidatos a la presidencia de la república de estos dos líderes, no habría duda en que ganarían las elecciones del año 2020.

Cuando se trata de política y de ser candidato a la presidencia de la republica la bola de cristal no ha podido adivinar el candidato ganador en ningún certamen electoral, por lo que nuestra bola de cristal solo es el reflejo de lo que se ve, no de lo que no se ve y, en política es mas importante lo que no se ve, situación esta que es imposible que se vea a través de la bola de cristal.

of-am

