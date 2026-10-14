La basura que botamos, el empleo que necesitamos

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Cada día, en nuestros hogares, comercios y barrios, desechamos materiales que podrían tener una segunda vida. Botellas plásticas, cartones, metales y otros residuos terminan mezclados con restos de comida, perdiendo valor y dificultando su aprovechamiento. Mientras tanto, muchas familias necesitan ingresos y numerosos jóvenes buscan una oportunidad para trabajar.

¿Cuántas oportunidades estamos tirando a la basura cada día?

Esta pregunta nos invita a mirar nuestros residuos de otra manera. Lo que desechamos puede convertirse en materia prima para una empresa, en mercancía para un centro de acopio y en una fuente de ingresos para quienes recogen, clasifican y transforman materiales. Para lograrlo necesitamos organización, educación y participación.

En Santo Domingo Este podemos construir esa cadena de oportunidades. Su primer eslabón está en cada hogar: separar los materiales reciclables de los demás residuos. Una botella limpia y un cartón seco tienen mejores posibilidades de aprovechamiento que esos mismos materiales mezclados con desperdicios de cocina.

Ese pequeño cambio facilita el trabajo de los recicladores y permite avanzar hacia una recolección separada. También ayuda a comprender que nuestra responsabilidad continúa después de sacar una funda a la calle. Respetar los horarios de recogida, evitar arrojar basura en los espacios públicos y cumplir con el pago del servicio son formas concretas de cuidar la ciudad que compartimos.

El siguiente eslabón son los centros de acopio. Estos pueden ofrecer oportunidades de emprendimiento mediante la recepción, clasificación, almacenamiento y venta de materiales a empresas compradoras. Para funcionar necesitan espacios adecuados, administración responsable, condiciones de seguridad y compradores estables. El reciclaje puede generar ingresos cuando existe una actividad bien organizada y conectada con el mercado.

Más adelante están las industrias que transforman esos materiales en nuevos productos. Allí se abre un horizonte de inversión, conocimiento técnico y empleos. Una ciudad capaz de conectar hogares, recicladores, centros de acopio y empresas puede aprovechar mejor sus recursos y reducir la cantidad de residuos que llega a disposición final.

Por eso, la economía circular debe acercarse a la vida cotidiana. Debe explicarse en las escuelas, discutirse en las juntas de vecinos y convertirse en una posibilidad concreta para comerciantes y emprendedores. Cada comunidad puede ayudar a identificar espacios, organizar la separación y promover hábitos que hagan viable el aprovechamiento.

El gobierno municipal tiene una función esencial: orientar, coordinar y crear condiciones para que este esfuerzo avance. Las empresas pueden aportar inversión y capacidad de transformación. Los ciudadanos aportamos la colaboración diaria que permite sostener todo el proceso. Una sociedad avanza cuando gobierno y ciudadanos caminan en la misma dirección.

Desde mi visión de una Quisqueya Potencia, entiendo que el desarrollo también comienza cuando aprendemos a aprovechar lo que tenemos cerca. Necesitamos conectar la educación con la producción, la iniciativa empresarial con las necesidades de la comunidad y el cuidado del ambiente con el bienestar de las familias.

Hacer de Santo Domingo Este la Capital del Reciclaje de América Latina es una aspiración que debemos construir con resultados: más hogares separando, más recicladores trabajando en mejores condiciones, más centros de acopio sostenibles y más empresas transformando materiales.

Podemos comenzar hoy, con una decisión sencilla en cada hogar y un compromiso compartido en cada barrio. Separando la basura en dos fundas; en uno los desechos de alimentos y papeles sanitarios. En otra, lo demás.

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