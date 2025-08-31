LA ALTAGRACIA: Cinco muertos y doce heridos deja choque

LA ALTAGRACIA.- Al menos cinco haitianos murieron y otras doce personas resultaron heridas la noche de este sábado en un triple choque entre un camión recolector de basura, una camioneta y una motocicleta en la carretera La Obra Banda-Macao, en el sector La Ceiba del Salado.

El camión embistió por la parte trasera la camioneta en la que viajaban los ahora occisos y luego impactó la motocicleta en la que iban dos personas.

Entre los fallecidos figuran Rosalva Yanairis Castro Yan, de 13 años; Ingrid Yan Batiste, de 36; Milenor Yan, de 50; Yousekan Yan Rimpel, de 19; Jael Lauf, de 35, y Estefani Guraud, de 33, quienes regresaban de culto religioso.

Los heridos, algunos en condición de gravedad, fueron trasladados a centros de salud cercanos.

El conductor del camión fue identificado como José Laureano Severino y el de la camioneta Chalmay Senson Agapito, quienes resultaron ilesos.

