La agricultura: El talón de Aquiles del gobierno

El secreto mejor guardado de los países desarrollados es la producción de bienes y servicios para la exportación y auto sostenibilidad alimentaria, actividades estas que fueron disminuidas por el paso de la pandemia COVID-19, el cambio climático y la guerra de Rusia en Ucrania, con su consecuente impacto en la globalización, donde los intercambios se vieron afectados por el cierre del transporte aéreo y marítimo para el tráfico de mercancías y de personas.

Abishur Prakash es cofundador y futurólogo geopolítico del Center for Innovating the Future (CIF), de Toronto, y autor de «The World is Vertical: How Technology is Remaking Globalization». predice que la guerra de Rusia en Ucrania marcará el comienzo de una nueva era de geopolítica y globalización. «La búsqueda de la autosuficiencia, catalizador de la globalización vertical, se acelerará en 2023, afectando a todos los aspectos de la tecnología»

Es evidente, que pasado el periodo de 9 meses de encerramiento por efecto del COVID-19 había que pensar que se produciría una escasez en la producción de alimentos y que el gobierno dominicano tendría que planificar para duplicar la producción agrícola a través de ofertar mayores financiamientos a los productores, ya que, para compensar nueve meses de parálisis de la producción, el año 2021 tendría que producirse más de tres veces para recuperar el tiempo perdido.

Muchos no han analizado que uno de los factores más importantes que incidieron para que se disparan los precios de los productos de la canasta familiar fue la falta de oferta de productos nacionales y frente a esa escasez el gobierno se vio obligado a autorizar la importación de productos, de producción nacional, los cuales ya venían con un componente inflacionarios de más de un 18% por el aumento de los fletes. Para sustentar lo que escribo, vemos que: el presupuesto de agricultura del 2020 fue de $13,185,367,268. millones de pesos, que fue un año de encierro.

El presupuesto para agricultura para el año 2021 fue de $13,815,081,458. millones de pesos, muy similar al del año 2020. Este presupuesto se hizo sin tomar en cuenta que el año 2021 debió presupuestarse mayor cantidad de recursos para agricultura por lo menos el doble del presupuesto del año 2020, por lo menos para recuperar los nueve meses perdidos del 2020. Pero vemos que los planificadores se quedaron cortos en sus pronósticos y no se percataron de que la falta de producción iba a causar escasez y por ende el alza de los precios de los productos.

El presupuesto de agricultura para el año 2022 fue de $15,702,169,538. millones de pesos y el presupuesto para el año 2023 es menor, por un monto de $15,106,778,711. millones de pesos. Parece que el gobierno no está en disposición de financiar la agropecuaria y ahora ha decretado un paro de 15 días en prohibición a las exportaciones de huevos hacia Haití sin darse cuenta de que, en vez de hacer bien a los productores, lo que está haciendo es llevarlos a la quiebra.

No conforme con esto, el gobierno había anunciado meses atrás el otorgamiento de subsidio a la importación de productos por RD$3 mil 475 millones para mitigar la inflación internacional. La medida incluyó un subsidio a las importaciones de maíz, trigo, soya, harina y grasa vegetal por un monto de RD$3 mil millones y RD$475 millones para la producción de arroz y la compra de semillas certificadas, de modo que los efectos de los incrementos no pasen al consumidor dominicano.

La oposición acusa al gobierno de estar improvisando de manera permanente en todo lo que concierne al manejo de la economía y el uso de los recursos productivos públicos, cuando este en vez de invertir a bajo costo, lo que está haciendo es pasar los bienes públicos al sector privado a través de fideicomisos, lo que trae como consecuencia crear inflación ya que las ganancias que producen esos bienes, van a los bolsillos de los fideicomisarios, en vez de ir a palear los altos precios de los productos y distribuir sus beneficios de manera general entre los ciudadanos.

Si el gobierno no enfoca su política hacia el incentivo de la producción nacional, dando prioridad a la producción agrícola y agropecuaria, no habrá forma de producir excedentes para exportar para generar divisas y empleos. Los productores nacionales irán a la quiebra, el alto costo de las importaciones mantendrá la espiral inflacionaria y el país no podrá parar la fábrica de pobres e indigentes, ya que sus salarios y subsidios no le alcanzarán ni para comer.

La agricultura ha sido el talón de Aquiles del gobierno del Partido Revolucionario Moderno. Necesita un cambio urgente.

