Knicks afrontan defensa título con tres contratos pendientes

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NUEVA YORK.- Los Knicks anunciaron que suspenderán hasta más adelante en la temporada las negociaciones para extender los contratos de cuatro jugadores, entre ellos dos piezas importantes de su quinteto titular, en medio de los preparativos para defender el campeonato de la NBA conquistado la campaña pasada.

CUATRO JUGADORES, CON SU FUTURO CONTRACTUAL PENDIENTE

Los jugadores involucrados son el pívot Karl-Anthony Towns, el alero Josh Hart y los bases Miles McBride y Tyler Kolek. La organización neoyorquina explicó que su prioridad inmediata es preparar el inicio de la temporada y concentrarse en competir por otro título.

El caso de Towns concentra especial atención. El centro, de 30 años, tiene previsto cobrar unos 57 millones de dólares en la próxima campaña y puede optar por un salario de aproximadamente 61 millones en la temporada 2027-2028. Su posible extensión podría alcanzar los 276 millones de dólares por cuatro años, según los términos reportados.

Towns expresó dudas sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo antes del inicio del campeonato y manifestó que busca un contrato que valore sus aportes sin comprometer la continuidad del núcleo del equipo.

Hart también representa una pieza importante para los Knicks, mientras que McBride y Kolek forman parte de las alternativas de la plantilla para reforzar la rotación.

LA PRESIÓN DE MANTENER EL EQUIPO CAMPEÓN

La situación contractual plantea un desafío financiero para la franquicia, que busca conservar a sus principales figuras sin perder profundidad en el plantel. Las restricciones salariales de la NBA podrían complicar la renovación de todos sus jugadores importantes a largo plazo.

Los Knicks afrontan así la nueva campaña con la expectativa de repetir su éxito, pero también con asuntos pendientes en sus negociaciones salariales que podrían influir en la configuración futura del equipo.

Fuente: Reuters y NBC Sports

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