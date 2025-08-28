Kiev fue blanco de un masivo y letal ataque nocturno de Rusia

KIEV.- Mientras la diplomacia está estancada, un “ataque masivo” ruso contra Kiev el jueves dejó varios muertos, entre ellos al menos un niño, según indicó temprano el presidente ucraniano Volodímir Zelenski.

Más tarde se dio a conocer que la cifra de civiles muertos por el ataque ruso de la pasada noche contra Kiev ha ascendido a 14 y podría seguir aumentando dado el número de heridos y su condición.

«El número de personas muertas como resultado del ataque enemigo ha subido a 12. Por desgracia, entre ellos hay tres niños de dos, 17 y 14 años», escribió el jefe de la administración militar de la ciudad de Kiev, Timur Tkachenko, en Telegram.

“Los equipos de rescate están retirando los escombros de un edificio residencial. Es posible que aún haya personas atrapadas”, afirmó el presidente ucraniano, quien expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y advirtió que Rusia “elige los misiles en lugar de la mesa de negociación” y “seguir matando en lugar de poner fin a la guerra”.

Zelenski pidió una reacción internacional más firme frente a Moscú y mencionó en particular a China y Hungría.

“La muerte de niños debería despertar emociones mucho más profundas que cualquier otra cosa”, señaló, reclamando sanciones más duras contra Rusia.

“Todos los plazos se han roto, decenas de oportunidades diplomáticas se han arruinado. Rusia debe rendir cuentas por cada ataque y por cada día de esta guerra”, concluyó.

El alcalde de la capital, Vitali Klichkó, señaló que de las 50 personas que resultaron heridas, 40 fueron hospitalizadas.

Este bombardeo se produce mientras Moscú y Kiev se acusan mutuamente del estancamiento de los esfuerzos diplomáticos hacia un acuerdo de paz, liderados por el presidente estadounidense Donald Trump.

VARIOS DISTRITOS AFECTADOS Y UN EDIFICIO COLAPSADO

Potentes explosiones estremecieron la ciudad, iluminando el cielo y dejando una columna de humo durante la noche, constataron periodistas de la AFP.

Un periodista de la AFP en Kiev vio proyectiles trazadores rojos surcando el cielo nocturno en un intento de interceptar drones sobre el centro de la ciudad. Al menos un misil parecía haber sido derribado.

La Fuerza Aérea de Ucrania afirmó el jueves que derribó 563 de los 598 drones y 26 de los 31 misiles lanzados por Rusia en el ataque nocturno.

El ejército registró impactos en 13 localidades y caída de escombros en 26.

Alrededor de 100 personas se refugiaron en una estación de metro, algunas en sacos de dormir y otras con sus mascotas en brazos.

El alcalde describió los últimos ataques rusos como un “ataque masivo” que causó daños en cinco distritos de la capital.

Un edificio de cinco plantas en el distrito Darnytsky se derrumbó, informó.

El jefe de la administración militar de la capital, Tymur Tkachenko, había señalado antes un “ataque balístico ruso” que provocó un incendio en un jardín infantil y en un edificio residencial.

Una alerta aérea seguía vigente en todo el territorio ucraniano hacia las 2:00 GMT.

Fuera de la capital, la compañía de ferrocarriles ucranianos informó que debido a los ataques se produjeron cortes de electricidad en la región de Vinnytsia (centro), causando retrasos en el tráfico.