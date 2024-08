Kamala Harris: la importancia de Pennsylvania y los dominicanos

El autor es antropólogo. Reside en Nueva York.

POR FELIX REYES

Hoy, cuando escribo estas notas sobre las elecciones presidenciales norteamericanas, es el ultimo día de la Convención Nacional del Partido Demócrata, que ha de concluir con el discurso de aceptación de Kamala Harris a la nominación de su partido, como candidata.

Es conocido que las elecciones norteamericanas se deciden en unos pocos estados, denominados péndulos o bisagras (swing states), destacándose, entre ellos, algunos que, como Pennsylvania, Michigan y Wisconsin, existe consenso de que es la vía más segura del Partido Demócrata obtener los suficientes votos electorales para hacer posible que Kamala Harris se convierta en la primera mujer presidente de Estados Unidos de América.

De esos tres estados, se ha planteado que es crucial asegurar los 19 votos electorales del estado de Pennsylvania, pues, si se perdiere en él, sería mucho más complicada la vía de obtener los 270 votos electorales necesarios para el triunfo en esas elecciones.

En las elecciones presidenciales del año 2020, el Partido Demócrata ganó en Pennsylvania con una diferencia inferior al 1% de los votos emitidos, diferencia que para las elecciones de este año se proyecta como similar o quizás menor, según los promedios de las encuestas realizadas por los sitios Fivethirtyeight y RealClearPolitic.

Ya en una anterior entrega a este periódico, me he referido a la población dominicana que vive en Pennsylvania, la cual está concentrada mayormente en tres ciudades, que forman parte del denominado cinturón latino de ese estado. Estas ciudades son: Allentown, Reading y Hazleton.

En esas ciudades la población hispana es mayoritaria, según datos del Censo del año 2020. Esta representa el 69% en Reading; el 54% en Allentown y el 62% en Hazleton, siendo predominante la dominicana.

Debido a esa alta proporción de dominicanos en tres ciudades de ese Estado, he llamando la atención sobre la relevancia del voto de nuestros compatriotas, al considerar que puede ser decisivo, inclinando la balanza hacia uno u otro candidato y, en consecuencia, determinado quién será la nueva o nuevo presidente.

Equipos de activistas

En conversaciones que he tenido con algunos amigos que forman parte de Clubes demócratas hispanos (dominicanos, boricuas, colombianos, etc.) en la ciudad de Nueva York, les he planteando mi inquietud acerca de lo importante que sería una iniciativa de organizar equipos de activistas demócratas y desplazarse los fines de semana a esas ciudades de Pennsylvania, para realizar trabajo político de base (esfuerzos concentrados) con la población hispana, en apoyo a los equipos locales de este partido.

Con el apoyo financiero de la campaña presidencial de Kamala Harris, es factible contratar buses los fines de semana para llenarlos de voluntarios e ir a esas ciudades, ya que el tiempo que se toma desde Nueva York para llegar a cada una de ellas es de menos de 2 horas y media.

En el pasado, ha ocurrido que las elecciones de Estados Unidos han sido decididas por un puñado de votos. Solo recordemos las elecciones del año 2000, cuando al ganar Florida con una diferencia de apenas 537 votos, el Partido Republicano, con George W. Bush como candidato, venció al Partido Demócrata.

En estas elecciones puede repetirse una historia similar, provocando que la suerte de todo el pueblo norteamericano dependa de cómo voten los hispanos, particularmente los miles de dominicanos, en Pennsylvania. El trabajo que pudieren desarrollar equipos de activistas hispanos puede ser decisivo.

