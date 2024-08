Kamala Harris intensifica campaña con optimismo en estados clave

WASHINGTON.- Kamala Harris emprendió su vertiginosa campaña presidencial en un recorrido por los campos de batalla de las elecciones estadounidenses mientras busca construir una coalición de demócratas, independientes y republicanos descontentos para impulsarla a la Casa Blanca.

La vicepresidenta de 59 años ha estado viviendo una ola de entusiasmo y un cambio ascendente en las encuestas en las dos semanas transcurridas desde que reemplazó al presidente estadounidense Joe Biden como candidata demócrata para enfrentarse al republicano Donald Trump el 5 de noviembre.

La Sra. Harris y su nuevo compañero de fórmula, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, llevan su actuación doble a Eau Claire, Wisconsin, antes de viajar a Detroit, Michigan, para una manifestación con miembros del sindicato United Auto Workers.

MAYOR EVENTO DEMOCRATA

Apenas horas después de que se anunciara a Walz ayer, la pareja celebró el mayor evento demócrata de las elecciones hasta el momento frente a una ruidosa multitud de alrededor de 14.000 personas en el crucial estado clave de Pensilvania.

“Somos los menos favorecidos en esta carrera, pero tenemos el impulso y sé exactamente a qué nos enfrentamos”, dijo Harris a la multitud.

Walz, un ex oficial de la Guardia Nacional del Ejército de 60 años, ha sido gobernador del estado firmemente demócrata de Minnesota desde 2019, pero antes de eso tenía un historial como congresista de ganarse a los votantes moderados e independientes.

Considerado inicialmente como un extraño para la elección de vicepresidente, el Sr. Walz disfrutó de un éxito viral al destilar las líneas de ataque de los demócratas contra los republicanos en una caracterización de una sola palabra con la que se podía identificarse – “raro” – que lo impulsó a ascender en la lista de candidatos de la Sra. Harris.

JUNTOS EN ESTADOS CLAVE

Está previsto que se presente con Harris en cada uno de los estados clave, con escalas en Arizona y Nevada más adelante en la semana. Los eventos en Carolina del Norte y Georgia se pospusieron debido al mal tiempo.

El equipo de Harris-Walz planea tener más de 750 empleados sobre el terreno en los estados del “muro azul” de Pensilvania, Wisconsin y Michigan -cruciales para la victoria en noviembre- cuando se inaugure la Convención Nacional Demócrata en Chicago a mediados de agosto.

¿”Kamabla”?

Pero muchos republicanos han expresado su alegría por el hecho de que Walz haya sido elegido en lugar del gobernador más centrista de Pensilvania, Josh Shapiro, un líder popular de un estado que, según la mayoría de los expertos, será el mayor premio en 2024.

Los republicanos buscan etiquetar a Walz como un ideólogo de extrema izquierda que ofreció beneficios a los inmigrantes indocumentados y toleró disturbios en las calles en 2020 después del asesinato policial del afroamericano George Floyd.

El líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Steve Scalise, publicó en X que Walz había “dejado que los alborotadores quemaran Minneapolis hasta los cimientos en 2020”.

La propia campaña de Trump ha estado acusando a Walz -quien se retiró de la Guardia Nacional en 2005- de haber “abandonado” su unidad justo cuando esta estaba siendo desplegada en Irak.

CUESTION DECISIVA PARA AMBAS PARTES

No está claro hasta qué punto la cuestión del vicepresidente será decisiva para ambas partes. El propio Trump reconoció en una entrevista reciente que “el vicepresidente -en términos de elección- no tiene ningún impacto… La elección de un vicepresidente no hace ninguna diferencia”.

Trump se ha negado a centrarse en las debilidades políticas de Harris y, en cambio, ha optado por los ataques personales para intentar detener su ascenso.

La Sra. Harris tiene una ventaja del 51% frente al 48% de Trump en la última encuesta de NPR/PBS News/Marist y ha avanzado 0,5 puntos porcentuales en el promedio nacional de encuestas de RealClearPolitics.

La organización tenía a Trump tres puntos de ventaja sobre Biden en el momento en que el presidente cedió el paso a Harris, hace 17 días.

Si bien Trump solía ser famoso por su habilidad para definir a sus oponentes con un apodo de una sola palabra (como “la corrupta Hillary” Clinton o “el dormilón Joe” Biden), ha tenido dificultades para encontrar un apodo que le quede bien a Harris.

Su último comentario, llamarla “Kamabla”, parece más un error tipográfico que un insulto efectivo y ha dejado a los expertos rascándose la cabeza.