Dice que valores de civilización europea siguen «intactos·

MUNICH, Alemania- La Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, ha abierto el tercer y último día de la Conferencia de Seguridad de Múnich con una defensa de la estabilidad de los valores europeos frente a las críticas de Estados Unidos y con la presentación de las líneas maestras de un futuro europeo independiente y centrado en la expansión de relaciones.

«Frente a quienes dicen que existe una Europa decadente y ‘woke’, nuestra civilización no se está enfrentando a ningún tipo de eliminación», ha declarado Kallas. «Aquellos que ya son miembros quieren que esta unión asuma un papel más fuerte en el mundo, que defienda nuestros valores, que cuide de nuestra gente y que impulse a la humanidad hacia adelante», ha añadido.

«Pero, por encima de todo», ha sentenciado Kallas, «sabemos lo que somos y sabemos lo que defendemos».

REACCIONA ANTE LO DICHO POR MARCO RUBIO

Kallas ha manifestado, directamente en referencia al discurso pronunciado por el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, su descontento con un «apaleamiento europeo que parece estar de moda». «A mí me pareció un discurso dirigido en parte al pueblo americano», ha añadido la jefa diplomática europea.

La jefa diplomática europea ha explicado que el futuro de Europa pasa por la «estabilidad, el crecimiento y prosperidad para su gente» y «la mejor manera de lograrlo es ir juntos» a través de una expansión de «la red de libre comercio más grande del mundo» que «ha construido la Unión Europea».

«Cerca de 80 países están ahora cubiertos por acuerdos comerciales de la UE. Y además del comercio, estamos creando asociaciones en materia de seguridad y defensa. Diez hasta el momento, incluidas India y Australia sólo este año. Los países quieren diversificar sus asociaciones», ha indicado Kallas, quien ha recurrido a la cultura popular para explicar mejor sus intenciones.

«Hay que inspirarse en el universo de superhéroes de Marvel: Europeos, reuníos», ha manifestado Kallas. «Los héroes se hacen por los caminos que eligen, no por los poderes que reciben y el camino de Europa está claro: defender Europa, proteger nuestra vecindad y construir asociaciones en todo el mundo».