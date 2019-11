Jurista asegura JCE tendrá que aceptar candidatura de Leonel Fernández

Manuel Fermín

SANTO DOMINGO.- El abogado Manuel Fermín aseguró que a la Junta Central Electoral (JCE) no le queda otro camino que aceptar la inscripción de la candidatura presidencial de Leonel Fernández.

Explicó que el artículo 74 de la Constitución establece que cuando hay duda sobre la aplicación de una disposición legal relativa a los derechos fundamentales las instituciones deben interpretar en el sentido de favorabilidad para la persona que alega que tiene un derecho conculcado.

Entrevistado en el programa McKinney de Pablo McKinney que se difunde por Color Visión, Fermín afirmó que la Ley no se refiere a candidatos sino a precandidatos y que los conceptos de candidato y precandidato están bien definidos en las leyes electorales y por sentencias del Tribunal Superior Electoral (TSE).

“La ley no habla de eso de candidato a ser candidato, eso no existe, y ese enunciado normativo cuando se interpreta desde el punto de vista lingüístico no deja lugar a dudas de que se está refiriendo a quien fue candidato”, explicó.

En cuanto a lo establecido en la Ley 15/19 sobre el Régimen Electoral sostuvo que el artículo 135 establece lo que es una nominación a una candidatura. “El nominado es aquel que haya obtenido la mayoría de los votos de los concurrentes en unas elecciones primarias”, explicó.

Sobre el transfuguismo sostuvo que cuando se observa la definición que se hace del concepto en la Ley Electoral no tiene nada que ver con los precandidatos.

“El transfuguismo que está definido en la Ley Electoral se refiere a los modelos parlamentarios porque habla de cargos de representación, porque en los sistemas parlamentarios esos cambios pueden cambiar las mayorías; esa definición de transfuguismo que está en la Ley Electoral se tomó Wikipedia y se refiere al modelo español y no tiene que ver con cambiar de un partido a otro y de ejercer un derecho”, subrayó.

