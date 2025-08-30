Junta intima PRM por campaña proselitista “antes de tiempo”

Local principal del PRM, en Santo Domingo

Santo Domingo, 30 ago (EFE).- La Junta Central Electoral (JCE) intimó al Partido Revolucionario Moderno (PRM) por realizar actos y declaraciones de carácter proselitista antes del inicio del período legal de campaña electoral.

El documento, entregado en la sede del PRM, establece que constituye un «hecho manifiestamente notorio» que diversos miembros del partido han emitido pronunciamientos públicos proselitistas de forma anticipada, los cuales han sido difundidos por medios de comunicación y redes sociales.

La JCE sugirió al PRM, a adoptar las medidas necesarias para que sus dirigentes, militantes y simpatizantes se abstengan de continuar realizando actividades proselitistas fuera del calendario electoral.

El órgano electoral advirtió que, de persistir el incumplimiento, aplicará de forma inmediata medidas cautelares y dará apertura a un procedimiento administrativo sancionador, conforme al Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador Electoral.

Asimismo, se le otorga al PRM un plazo de 10 días hábiles para depositar ante la secretaría general de la JCE una constancia fehaciente de que ha comunicado a su militancia las advertencias contenidas en la intimación, con el objetivo de acreditar su cumplimiento efectivo.

De acuerdo con lo establecido en las leyes 33-18 y 20-23, así como en el reglamento correspondiente, las sanciones aplicables al PRM pueden ir desde multas administrativas hasta la suspensión de derechos partidarios, dependiendo de la gravedad y persistencia de la infracción.EFE

