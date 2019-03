Supuesto pleito entre abogado y ex Ministro repercute en redes sociales

SANTO DOMINGO.- En las redes sociales se ha convertido en comidilla un alegado pleito a trompadas que sostuvieron el ex ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, y el abogado Julio Cury cuando ambos asistian en calidad de invitados a la boda del joven empresario Manuel Peynado.

No se han especificado los motivos del pleito ni tampoco en el lugar donde se produjo. El mismo fue confirmado por Cury a través de Twiter, donde alegó: “Con relación al altercado con Diaz Rúa, le pido disculpas a la sociedad y dejo claro que fui provocado delante de mi familia, y eso no lo puedo permitir. Apuesto al debate intelectual, y si no pueden rebatirme en ese terreno, me sale Gascue y Díaz Rúa hoy lo sintió en su cara”.

En otro mensaje, a través de la misma red social, Cury dijo: “Díaz Rúa intentó esta noche agredirme porque no puede polemizar conmigo en el campo de las ideas, y le respondí como un hombre. Por mis venas corre sangre de Jottin Cury y él hoy lo sintió y comprobó”.

Hasta el momento el ex Ministro de Obras Públicas no se ha referido públicamente al asunto.

Cury se ha convertido en los últimos tiempos en un activo promotor de la reelección del presidente Danilo Medina. Díaz Rúa es uno de los acusados de recibir sobornos de la empresa brasileña Odebrecht.

sp-am