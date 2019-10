Juez titular del TSE cuestiona al presidente de la JCE en voto disidente

Ramón Arístides Madera Arias.

SNTO DOMINGO, República Dominicana.- El juez del Tribunal Superior Electoral Ramón Arístides Madera Arias, consideró que casi todos los sectores del país han sufrido daños irreparables por el incumplimiento de la ley, del deber y de la responsabilidad del presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán.

Dijo que ello se debe a que Castaños Guzmán no suspendió el cómputo definitivo de las primarias y la proclamación de los ganadores, hasta que se realizara la auditoría forense al sistema de voto automatizado que reclamó Leonel Fernández, mediante una demanda en referimiento.

Dijo que sufrieron daños irreparables tanto Leonel Fernández como Gonzalo Castillo, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), los equipos de voto automatizado, el sistema de partidos, la democracia dominicana, la modalidad de primarias y hasta la propia JCE y su presidente.

Arias Madera hizo esas consideraciones en un voto disidente que emitió con la decisión que adoptó la mayoría de jueces del TSE, que rechazó la demanda en referimiento sometida por Fernández ante esa alta corte.

Con el voto mayoritario de 4 jueces, el TSE estableció que la parte demandante no logró acreditar ante el tribunal que el daño invocado, en caso de que se produjese, sea irreparable, y debido a que, conforme a la ley de partidos, la proclamación del ganador será de aceptación obligatoria, salvo el caso de los recursos a los que haya pertinencia elevar.

Mientras, en su voto disidente, Madera Arias señaló que «Fernández sufrió daños irreparables porque, con razón o sin razón considera que fue víctima de fraude, que pone en juego su futuro político, su liderazgo y su prestigio”, manifestó.

En tanto, sostuvo que Gonzalo Castillo sufrió daños irreparables, debido a que “sin tener culpa de la negligencia o la irresponsabilidad del presidente de la JCE se está poniendo en dudas su triunfo y muchos consideran que esa candidatura es ilegítima, porque lo atribuyen a un fraude”.

Asimismo, dijo que en cuanto al PLD, se le causó daños porque está a punto de formalizar una división definitiva, y esto lo afectaría en la cadena de éxitos.

«Y a la democracia dominicana porque el pueblo está sintiendo que su voto no se cuenta limpiamente y que no vale para nada y que por lo tanto, no es cierto que el pueblo es el que ejerce la soberanía popular», dijo el juez.

