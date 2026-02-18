Juan Soto y Francisco Lindor dejan atrás rumores problemas
PORT ST. LUCIE, Florida — Tanto Juan Soto como Francisco Lindor restaron importancia a la idea de que existan problemas en el vestuario de los Mets el domingo, desestimando una narrativa que ha persistido desde los últimos días de la temporada pasada.
“Siempre nos hemos apoyado mutuamente”, dijo Lindor tras regresar al campamento de entrenamiento tras una cirugía en la mano izquierda. “Siempre hemos querido lo mejor para cada uno. ¿Somos todos mejores amigos? Así no funciona en el vestuario. Pero somos amigos. Somos buenos compañeros. Nos cuidamos. Nos queremos y queremos lo mejor para cada uno».
“Tenemos muchas caras nuevas aquí, muchachos que parecen dispuestos a trabajar duro y hacer lo que sea necesario para ganar. Al final, de eso se trata: de ganar y de que todos vayamos en la misma dirección”.
Soto fue menos efusivo y simplemente dijo que espera pasar la página de 2025.
“Eso es cosa del pasado”, indicó Soto sobre cualquier problema persistente en el vestuario. “Lo olvidamos. Nos centramos en 2026”.
Si bien nadie con el uniforme de los Mets ha descrito públicamente el camerino del año pasado como un problema, algunos han lamentado la falta de camaradería que existió en 2024. En declaraciones a principios de este mes en “The Michael Kay Show”, el mánager Carlos Mendoza lo describió más como “un vestuario corporativo”, y agregó: “No es que los muchachos no se cayeran bien; se respetaban, se llevaban bien”.
El panorama de liderazgo de Nueva York se ha transformado durante ese periodo, con la llegada de Soto y la salida de Pete Alonso, Brandon Nimmo y Starling Marte. Muchos en los Mets han visto durante mucho tiempo a Lindor como su capitán de facto, aunque Soto fue citado en el New York Post el año pasado describiendo a Marte como un capitán.
Cuando se le preguntó específicamente el domingo sobre su relación con Lindor, Soto respondió: «Creo que es una gran relación. Hablamos todo el tiempo durante el juego y todo, y nos ayudamos mutuamente».
Fue una respuesta mucho más breve que la que dio a otras preguntas, pero reflejó el deseo de Soto de «divertirse, olvidarse del drama y todo, concentrarse en el juego y ganar algunos partidos». Tanto él como Lindor tienen contrato hasta 2031, lo que les da media década más para consolidarse como compañeros.
«Siento que siempre puedo hacer más», dijo Lindor. «Sí, tiene que suceder de forma natural, en cierto modo. Pero al final, simplemente tengo que ser mejor jugador, mejor compañero y mejor en general para ayudar a este equipo. El objetivo es ganar, y no lo hemos logrado. No lo he logrado aquí. Así que se trata de ser mejor. Y, sinceramente, así es como vivo mi vida: intentando ser la mejor versión de mí mismo día tras día. ¿Qué voy a hacer ahora? Simplemente dejar que sucedan las cosas. Pero tengo que hacer lo que sea necesario para ganar».
