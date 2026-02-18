Juan Soto y Francisco Lindor dejan atrás rumores problemas

«Siento que siempre puedo hacer más», dijo Lindor. «Sí, tiene que suceder de forma natural, en cierto modo. Pero al final, simplemente tengo que ser mejor jugador, mejor compañero y mejor en general para ayudar a este equipo. El objetivo es ganar, y no lo hemos logrado. No lo he logrado aquí. Así que se trata de ser mejor. Y, sinceramente, así es como vivo mi vida: intentando ser la mejor versión de mí mismo día tras día. ¿Qué voy a hacer ahora? Simplemente dejar que sucedan las cosas. Pero tengo que hacer lo que sea necesario para ganar».

of-am