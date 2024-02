Juan Soto bateó jonrón en primer juego primaveral con los Yankees

TAMPA, Florida — El jardinero dominicano Juan Soto bateó un cuadrangular de tres carreras y recibió un pasaporte en tres viajes al plato contra los Toronto Blue Jays en su debut primaveral con los New York Yankees, el domingo, en Tampa, Florida.

Con el zurdo Carlos Rodon haciendo su primera salida y la mayoría de sus estelares bateadores en la alineación titular, los Yankees vencieron 12-6 a los Blue Jays. Otra escuadra de Nueva York cayó derrotada 4-0 ante los Philadelphia Phillies en Clearwater, en el área de Tampa.

Más de 9 mil aficionados colmaron el graderío del George M. Steinbrenner Field para el primer partido de la pretemporada para los Yankees en casa y el primero de Soto en su carrera con el uniforme rayado.

“Se siente muy bien, es algo bien emocionante, sentir a los fanáticos y a todo el mundo ahí fue una experiencia muy bonita”, dijo Soto, quien llegó a los Yankees procedente de los San Diego Padres durante la temporada muerta.

“Me sentí bien contento de salir al campo y compartir con los muchachos. Estamos en entrenamientos, aún las emociones no se sienten al ciento por ciento”, dijo a ESPN Digital. Soto desapareció un lanzamiento del derecho Trevor Richards por el jardín izquierdo con dos compañeros a bordo en la cuarta entrada para poner a Nueva York en ventaja 7-1. El quisqueyano bateó rodado a la intermedia frente al abridor Bowden Francis en el primer inning y recibió pasaporte y anotó carrera ante el relevista Mitch White en el segundo.

En total, bateó de 2-1 con tres carreras empujadas y dos anotadas en su debut con el uniforme rayado de los Yankees.

“Para mí es importante comenzar bien desde el día cero. Ellos no me conocen, ellos no saben qué tipo de pelotero soy, comenzar bien dentro y fuera del terreno siempre trae buena energía”, dijo el poderoso bateador zurdo.

A pesar de que Soto tendrá la oportunidad de convertirse en agente libre y probar el mercado después de la temporada, los Yankees pagaron caro para adquirirlo desde los Padres durante el invierno. Soto llegó al Bronx junto al también jardinero Trent Grisham por los lanzadores Michael King, Drew Thorpe, Randy Vásquez, Jhony Brito y el receptor Kyle Higashioka. Los números hablan por sí solos. En seis temporadas en Grandes Ligas con los Washington Nationals y Padres, Soto batea .284 con 160 jonrones, 527 anotadas y 483 carreras impulsadas. Desde su debut, encabeza el beisbol con 640 boletos gratis y OBP de .421 y es cuarto con .946 de OPS.

Y el cuatro veces ganador del Bat de Plata con tres apariciones en el Juego de Estrellas apenas tiene 25 años, lo que, unido a sus estadísticas, aumentará notablemente su valor una vez esté disponible para hablar con todos los equipos.

“Yo dejo que [mi agente] Scott Boras haga su trabajo. Confío en él. Yo juego mi pelota, salgo a hacer lo que me gusta y trataré de ayudar a los Yankees a ganar la mayor cantidad de juegos. Scott que se encargue del resto”, dijo Soto, quien evitó el arbitraje salarial, firmando un contrato de un año y $31 millones de dólares para el 2024.

Y los Yankees están bastante conscientes de la situación con su nuevo jardinero derecho. «Cuando entramos en esta situación, reconocimos que lo más probable es que sea una situación de un año antes de la agencia libre», dijo la semana pasada el gerente general de los Yankees, Brian Cashman.

«Ciertamente, eso puede cambiar, supongo, pero las probabilidades ciertamente están en contra. Está así de cerca de la agencia libre. No veo muchas cosas que le impidan llegar a la agencia libre”, agregó.

«Así que solo estamos buscando para ver si colectivamente podemos aplastarlo juntos, tener un año de salida increíble y hacer que él ponga los números que es capaz con el elenco de apoyo con lo que le rodearemos. Ver si todos podemos pasar un buen rato y luego tener una conversación», dijo Cashman.

Los Yankees jugarán 32 partidos de exhibición (incluyendo dos contra los Diablos Rojos en Ciudad México el 24 y 25 de marzo), antes de iniciar la temporada con una serie de cuatro juegos frente a los Houston Astros en el Minute Maid Park, del 28 al 31 de marzo.

Nueva York y Soto están programados para debutar en casa el 5 de abril, contra los Blue Jays. “Tenemos una alineación increíble, un orden de bateo que tiene todo lo necesario. Tenemos los abridores y el bullpen, un tremendo equipo para hacer mucho daño esta temporada”, dijo Soto.

