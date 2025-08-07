Juan Soto arruina no hitter de los Guardianes con jonrón 26

NUEVA YORK. – Gavin Williams estuvo a dos outs de lograr el primer juego sin hits de Cleveland en 44 años antes de que Juan Soto conectara un jonrón con un out en la novena entrada, y los Guardianes completaron el miércoles una barrida de tres juegos sobre los alicaídos New York Mets, imponiéndose 4-1.

Williams (7-4) otorgó tres bases por bolas y ponchó a seis, incluyendo a Francisco Lindor para iniciar la novena. Pero Soto conectó un jonrón, su 26 de la temporada, justo más allá del alcance del salto del jardinero central Ángel Martínez dos lanzamientos después.

Los Guardianes no han conseguido completar un juego sin hits desde que Len Barker lanzó un juego perfecto el 15 de mayo de 1981. Su sequía de juegos sin hits es la más larga en las mayores.

Williams, quien fue el primer jugador en el terreno en la novena sin nadie calentando en el bullpen de los Guardians, retiró a Pete Alonso con un elevado al derecho pero fue relevado después de transferir a Brandon Nimmo por tercera vez.

El derecho empleó 126 lanzamientos -17 más que su tope personal previo y el más alto en las mayores desde que Alex Cobb lanzó 131 en un juego de un hit para los San Francisco Giants el 29 de agosto de 2023.

Hunter Gaddis logró que Mark Vientos fallara con un elevado para conseguir su segundo salvamento.

David Fry inició la segunda entrada con un jonrón contra David Peterson (7-5). El dominicano Ángel Martínez conectó un jonrón de dos carreras en la tercera y el venezolano Gabriel Arias añadió un triple impulsor en la sexta.

Los Mets han perdido ocho de nueve.

Por los Guardianes, los dominicanos José Ramírez de 4-1 y Martínez de 4-1, una anotada y dos impulsadas. El venezolano Arias de 4-1, una empujada.

Por los Mets, el dominicano Soto de 4-1, una anotada y una impulsada. El puertorriqueño Lindor de 4-0.